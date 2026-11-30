사진출처=야노 마사야 인스타그램

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[스포츠조선 고재완 기자] 일본 프로야구(NPB)에서 불미스러운 약물 스캔들에 휘말려 쫓겨나다시피 팀을 떠난 선수가 한국 무대의 문을 두드리려고 한다는 소문이 들려오고 있다. 일부 KBO구단이 '정상급 유격수 수비력'에 매력을 느껴 영입을 저울질한다는 소문까지 퍼진 상황이다.

논란의 주인공은 히로시마 도요 카프에서 전력 외 통보를 받은 내야수 야노 마사야(28)다. 2024시즌 NPB 센트럴리그 유격수 부문 골든글러브를 수상하며 넓은 수비 범위와 강견으로 '닌자'라 불렸던 특급 수비 자원이다. 하지만 화려한 수상 경력 뒤에는 일본 열도를 뒤흔든 이른바 '좀비 담배' 파문'이라는 짙은 그림자가 드리워져 있다.

'좀비 담배' 파문으로 방출…'불기소'에도 싸늘한 日 야구계

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야노가 불과 1년여 만에 골든글러브 유격수에서 '방출생' 신세로 추락한 과정은 결코 가볍지 않다. 사건의 발단은 지난 1월 히로시마 동료 하츠키 류타로가 전신마취 유도제인 에토미데이트를 액상 전자담배에 섞어 흡입하는 신종 지정 약물, 이른바 '좀비 담배' 투약 혐의로 체포되면서부터다. 수사 과정에서 해당 약물 판매책이 야노를 비롯한 히로시마 주축 선수들과 함께 찍은 사진이 유출되며 파문은 일파만파 커졌다.

결국 자택 수색까지 받은 야노는 지난 9월 '의약품, 의료기기 등의 품질, 유효성 및 안전성의 확보 등에 관한 법률' 위반 혐의로 서류 송검됐고, 히로시마 구단은 10월 1일 야노를 포함한 연루 선수들을 전격 방출했다. 이후 히로시마지검이 '충분한 증거가 없다'는 이유로 불기소 처분을 내리면서 사법적 족쇄는 일단 벗었고, 야노 측은 구단에 사과를 요구하는 내용증명을 보내며 명예 회복에 나섰다.

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하지만 보수적인 NPB 1군 구단들의 시선은 여전히 차갑다. 실제로 함께 방출됐던 외야수 다무라 ??스케(23)가 지난 27일 가장 먼저 새 둥지를 찾았지만, 행선지는 NPB 1군 없이 2군 리그에만 참가하는 독립 형태 구단인 오이식스 니가타 알비렉스였다. 일본 1군 무대 복귀의 벽이 그만큼 높다는 방증이다.

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사진출처=야노 마사야 인스타그램

'불기소'면 다 OK?… KBO 'NPB 문제아 세탁소' 아냐

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일본 내 재취업이 불투명해지자 야노 측은 "NPB 구단 제안이 여의치 않으면 KBO리그 진출도 희망한다"며 한국행 가능성을 타진하고 나섰다. 여기에 일본 데일리스포츠도 29일 KBO 구단이 야노를 아시아쿼터 후보로 리스트업했으며, 현장 감독과 코치진의 영입 요청이 있었다는 소식을 전하며 불을 지폈다.

순수 전력과 야구장 안의 계산기만 두드려 보면, 현장이 야노에게 눈독을 들이는 이유 자체는 이해할 만하다. '일본 1군 골든글러브 유격수'는 어느 팀이건 탐낼만한 선수다.

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그러나 야구는 기록과 승수만으로 굴러가는 게임이 아니다. 팬들의 뜨거운 사랑과 신뢰를 먹고 자라는 프로 스포츠에서 '이 선수를 데려와도 되는가'라는 도덕적 기준을 외면하는 순간, 리그는 스스로의 뿌리를 흔들게 된다.

최근 KBO리그는 음주운전이나 도박은 말할 것도 없이 학폭과 관련해서도 결론 없이 조그마한 의혹만 나와도 신인 드래프트에서 지명을 꺼려하는 상황이다. '좀비담배'라는 이름조차 섬뜩한 약물과 관련된 의혹이 있는 선수를 데려오는 것은 팬들의 큰 우려를 낳을 수 있다.

가장 뼈아픈 대목은 'KBO리그가 일본 야구계의 도피처냐'는 의문이다. 야노는 어디까지나 "NPB 구단 영입이 최우선이지만 여의치 않을 경우 한국행을 노린다"는 입장이다. NPB 1군 구단들이 '좀비 담배' 스캔들이 남긴 부정적 이미지와 도덕적 리스크를 감당하기 버거워 손사래를 치는 선수가, 마치 차선책이나 피난처처럼 한국행을 모색하는 모양새다.

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올해 아시아쿼터는 실력과 잠재력을 갖춘 아시아 선수들에게 새로운 기회의 장을 열어주는 역할을 어느 정도 해냈다는 평가를 받는다. 일본 현지에서도 치열한 경쟁으로 인해 자신의 실력을 제대로 보여주지 못한 선수들이 한국행을 바란다는 보도까지 나온 상황이다. 하지만 '좀비 담배' 선수까지는 아니다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com