27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 7회말 솔로홈런을 날린 SSG 고명준. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.27/

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. SSG 고명준이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

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[스포츠조선 이종서 기자] "이렇게 길게 빠진 건 처음이죠."

고명준(24·SSG 랜더스)은 올 시즌 유난히 부상으로 자리를 비우는 시간이 많았다.

출발은 그 어느때보다 좋았다. 시범경기에서 6개의 홈런을 치면서 '홈런왕'의 기분을 맛봤다.

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시즌이 시작한 뒤에도 좋은 감은 이어졌다. 개막 후 16경기에서 타율 3할7푼1리로 맹타를 휘둘렀던 그는 17번째 경기였던 4월 18일 창원 NC 다이노스전에서 커티스 테일러가 던진 공에 손목을 맞아 골절됐다.

6월 중순에야 돌아온 그는 7월19일 인천 KIA 타이거즈전에서 내전근 미세손상으로 결국 다시 한 번 자리를 비우게 됐다. 9월 중순에 돌아와 시즌을 마지막까지 소화할 수 있었다.

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부상으로만 100일 넘게 빠졌던 그는 57경기 타율 2할7푼2리 12홈런 OPS(장타율+출루율) 0.811로 시즌을 마쳤다.

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고명준은 올 시즌을 돌아보며 "부상으로 많은 경기에 못 나가서 아쉽다. 초반에 감이 좋았을 때 부상이 생겨 가장 아쉽다. 이렇게 길게 빠진 건 처음"이라고 했다.

15일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 두산의 경기. 1회말 2사 2,3루 SSG 고명준이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.15/

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비록 많은 경기에 빠졌지만, 고명준은 3시즌 연속 두 자릿수 홈런을 달성했다. 팀에서 기대하고 있는 '거포'로서 역할은 소화한 셈이다. 내전근 부상을 털고 돌아온 첫 경기였던 9월15일 KIA전에서 10번째 홈런을 치면서 길었던 '아홉수'를 넘길 수 있었다.

고명준은 "두 자릿수 홈런을 치는 게 매년 큰 목표 중 하나였다. 다치기 전에 딱 9개였다. 재활을 하면서도 빨리 올라가서 하나라도 쳐서 두 자릿수 홈런을 달성하고 싶다는 생각을 했다"라며 "운 좋게 복귀해서 첫 경기에서 홈런을 쳐서 더 마음이 편했다. 첫 경기에서 치지 못했으면 계속 의식했을 것 같다"고 이야기했다.

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많은 경기를 소화하지 못했지만, 타격 방향성은 잡을 수 있던 1년이었다. 고명준은 "뜬공이 되더라도 외야로 타구를 보내려고 했다. 그러면서 장타율도 올라갔고, 홈런도 더해졌다"고 이야기했다.

동시에 몸 관리의 중요성을 다시 한 번 깨달았다. 고명준은 "올해는 부상이 있었다. 부상은 내가 몸 관리를 못해서 생긴 것이기 때문에 웨이트나 가동성 운동 등을 하면서 내년에는 부상이 없게 신경을 많이 쓰려고 한다"고 말했다.

24일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 시범경기 롯데와 SSG의 경기. 4회 역전 투런홈런을 날린 SSG 고명준. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.03.24/

고명준은 지난해 이숭용 SSG 감독과 30홈런을 두고 내기를 했다. 지난해 17개를 기록한 고명준은 올 시즌에도 달성하지 못했다. 다만, 홈런 비율이 늘어난 만큼, 다시 한 번 30홈런 도전을 선언했다.

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고명준은 "매년 30개를 잡는데 내년에도 목표는 같다. 올해 수치적으로 봤을 때 30개를 넘길 수도 있다는 것이 나와 더 아쉽다. 부상으로 인해서 많은 경기를 소화하지 못한 게 많이 아쉽다"라며 "내년에는 꼭 30개를 달성할 수 있도록 하겠다"고 했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com