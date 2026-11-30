사진출처=디트로이트 타이거즈 공식 인스타그램

김하성. AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 고재완 기자] 1년 보장 500만 달러(인센티브 포함 최대 600만 달러)에 디트로이트 타이거스 유니폼을 입은 김하성(31)이 단순한 유격수 보강을 넘어, 리그 최하위권에 머물던 디트로이트 내야 수비 전체의 연쇄 재편을 이끌 '핵심 열쇠'로 주목받고 있다.

미국 유력 스포츠 매체 '스포츠 일러스트레이티드(SI)'는 28일(한국시각) '김하성은 디트로이트 내야 수비에 얼마나 많은 가치를 더할 수 있을까'라는 분석 기사를 통해, 김하성 합류가 디트로이트 내야진에 불러올 전술적 연쇄 효과를 세부 수비 지표를 토대로 집중 조명했다.

땅볼 유도 '리그 4위'인데 내야 수비 범위는 '28위'…김하성이 정확히 찌른 약점

Advertisement

SI는 디트로이트가 최근 두 시즌 동안 아메리칸리그(AL) 중부지구 우승 경쟁을 펼치면서도 발목을 잡혔던 가장 큰 고질병으로 내야 수비 붕괴를 꼽았다.

디트로이트 투수진은 리그에서 손꼽히는 땅볼 유도 군단이다. 2026시즌에도 팀 땅볼 비율 44.3%로 메이저리그 전체 4위에 올랐다. 하지만 내야수들이 이를 전혀 받쳐주지 못했다. 최근 두 시즌 디트로이트 내야진은 수비 득점 기여도(FRV) -12(리그 18위)에 그쳤고, 특히 2026시즌 내야 수비 범위 지표는 -24로 LA 에인절스와 함께 메이저리그 공동 28위까지 추락했다. 2023~2025년 누적 범위 지표 역시 -8(19위)로 고질적인 약점이었다.

Advertisement

SI는 디트로이트가 2022년(bWAR 5.0), 2023년(bWAR 5.4) 2년 연속 5승대 WAR을 찍고 2023년 유틸리티 골드글러브를 거머쥔 김하성을 1년 500만 달러에 영입한 것은 바로 이 치명적인 약점을 정조준한 승부수라고 짚었다.

Advertisement

AP 연합뉴스

AFP연합뉴스

"김하성 유격수 고정→맥고니글 3루·리하오위 2루·키스 1루"

Advertisement

매체가 가장 높게 평가한 대목은 김하성 한 명의 합류가 일으킬 '포지션 도미노 효과'다. 김하성 혼자 모든 수비 구멍을 다 메울 수는 없지만, 김하성이 유격수를 맡아줌으로써 기존 핵심 내야수들이 모두 가장 수비 지표가 좋았던 본래 자리로 이동할 수 있다는 분석이다.

2026년 AL 신인왕 맥고니글은 올해 유격수(+2 DRS)보다 3루수(+8 DRS)에서 훨씬 뛰어난 수비력을 뽐냈다. 김하성이 유격수 자리를 책임지면 맥고니글이 3루에 전념할 수 있고, 최근 두 시즌 3루수로 270이닝 동안 고전했던 리하오위의 수비 불안도 단숨에 해소된다. 3루 부담을 던 리하오위는 최근 두 시즌 가장 많은 이닝(492⅔이닝)을 소화하며 비교적 나은 수비 지표를 남긴 주전 2루수로 안착해 공격력을 극대화할 수 있다.

Advertisement

2024년 이후 2루 1271⅓이닝에서 리하오위보다 수비 약점이 컸던 콜트 키스는 좌완 상대 약점이 뚜렷하다. 반면 기존 1루수 스펜서 토켈슨은 최근 3년간 MLB 최악의 1루 수비를 보이고 있다. 이에 따라 우완 투수 등판 시 키스를 1루로 이동시켜 타선과 내야 수비를 동시에 강화하는 카드까지 열리게 된다.

출처=MLB SNS 캡쳐

"2023년 골드글러브 폼 되찾으면 최근 3년 최고 영입"… 관건은 '손가락 후유증과 방망이'

SI는 김하성이 커리어 평균 수준의 수비 안정감을 되찾고 타격까지 반등시킨다면 "디트로이트의 최근 3시즌을 통틀어 가장 뛰어난 내야 영입 중 하나가 될 것"이라고 극찬했다.

Advertisement

다만 냉정한 경고도 잊지 않았다. 2023년 2루, 3루, 유격수를 오갔던 전성기와 달리, 올 시즌 365이닝을 소화한 유격수 수비에서는 기복을 보였기 때문이다. 한국에서의 빙판길 낙상으로 인한 오른손 중지 힘줄 파열 수술과 7월 염증 재발이 수비와 타격 모두에 짙은 그림자를 드리웠다.

특히 공격 지표의 경고등은 뚜렷하다. SI는 "타격이 디트로이트가 김하성에게 가장 절실히 바라는 부분은 아니지만, 올해 애틀랜타에서 147타석 타율 1할1푼6리, 출루율 0.219, 장타율 0.140, 무홈런, 9타점, OPS 0.359에 그친 성적은 분명 경계해야 할 지점"이라고 짚었다.

결국 2027시즌 디트로이트 내야 개조 프로젝트의 성패는 김하성이 손가락 부상 악몽을 완전히 털어내고 '건강한 골드글러버'로 돌아오느냐에 달려 있다. 투수진의 땅볼을 아웃으로 바꿔주고 신인왕 맥고니글과 젊은 내야수들까지 제자리에 안착시킬 수 있다면, 500만 달러짜리 김하성 영입은 아메리칸리그 중부지구 판도를 뒤흔들 최고의 '신의 한 수'로 기록될 전망이다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com