26일 오후 서울 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 2026 KBO 시상식이 열렸다. 도루상 수상한 롯데 황성빈. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.11.26/

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[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 조용하다. 상당히 조심스럽게 FA 시장을 주시하고 있다.

외부 수혈이 만병통치약은 아니지만 꼭 필요하다면 확실하게 움직이겠다는 분위기가 감지된다.

올 겨울 롯데는 외부 FA를 적극적으로 영입할 것으로 예상됐다. 9년 연속 가을야구에 실패했다. 사장 단장 감독이 모두 교체됐다. 마지막 외부 FA 영입은 4년 전. 리더십 물갈이와 더불어 뚜렷한 전력 보강은 당연한 수순으로 여겨졌다.

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하지만 이번 스토브리그에 풀린 자원이 롯데 입맛에 딱 들어맞지가 않았다. 필요성은 분명했지만 그에 비해 너무 과도한 출혈을 감수해야 하는 상황이다.

롯데의 취약점은 중견수, 그리고 기복 없는 중심타자다. 일단 외야에서는 중견수가 아니라면 큰 관심을 끌지 못한다.

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현재 FA 시장에 중견수는 A등급 배정대와 C등급 김호령이 남았다. 배정대를 영입하자니 20인 외 보상선수가 부담이다. 김호령의 경우 예상보다 높아진 몸값이 걸림돌이다.

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게다가 롯데는 11월 마무리캠프를 지켜보고 기존 자원에 대한 믿음이 두터워졌다. 황성빈 장두성 김동혁이 중견수 자원이다. 셋 모두 일본프로야구(NPB) 단기 유학을 다녀왔다. 황성빈은 요미우리 자이언츠 마무리캠프에 파견, 수비 훈련을 더 받았다. 장두성 김동혁은 지바 롯데 캠프에 합류해 타격 교정을 받았다.

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사실 황성빈이 수비에서, 장두성 김동혁이 공격에서 한 단계 올라설 수 있다면 롯데는 큰 비용을 들여서 중견수를 영입할 동기가 부족하긴 하다.

사진제공=롯데자이언츠

사진제공=롯데자이언츠

롯데는 한 시즌만 더 이들을 지켜보겠다는 판단을 충분히 할 법하다. 이동욱 신임 감독이 취임하면서 훈련 방식과 선수단 분위기가 달라졌다. 기대할 만한 반등 요소가 분명히 있다.

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당장 2027시즌이 끝나면 김지찬(삼성)이 FA로 풀린다. FA 시장에 돈을 쓰겠다면 확실한 자원에 확실하게 쓰는 편이 낫다.

게다가 롯데는 일본인 중견수도 염두에 둔 상태다. 마무리캠프에 자매구단 지바 롯데 출신 외야수 타케다 아이토를 초청해 함께 훈련했다.

롯데는 투수를 영입하는 편이 훨씬 효율적이다. 투수는 많을수록 좋다. 특히 올해 주축으로 발돋움한 투수들이 자리를 안정적으로 잡기 위해서는 선수층이 더욱 두터워야 한다. 커리어가 짧은 선수들은 2년 연속 기량을 유지한다는 보장이 없다. 대비책을 2중 3중으로 갖춰야 한다.

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한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com