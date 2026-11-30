19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 7회말 동점 투런홈런을 날린 한화 노시환. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 한화 노시환이 7회초 솔로홈런을 날렸다. 5경기 연속 홈런을 기록한 노시환. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.27/

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[스포츠조선 고재완 기자] 포스팅 협상 마감 12월 2일 오전 7시(이하 한국시각)와 메이저리그(MLB) 직장폐쇄를 코앞에 둔 시점에서 한화 이글스 거포 노시환(26)의 빅리그 행선지로 세인트루이스 카디널스가 급부상했다.

팬커뮤니티 팬사이디드의 세인트루이스 전문 '레드버드 랜츠'는 29일 오후 '카디널스, 한국인 스타 노시환 영입 유력 후보 중 하나(Cardinals among leading candidates to land Korean star Si Hwan Roh)'라는 제목의 기사를 통해, 세인트루이스가 3루수 보강 카드로 노시환 영입전을 주도하고 있다고 전했다.

사진캡처=팬사이디드

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 8회초 1사 1루 채은성 타석때 1루주자 노시환이 2루 도루에 성공한 후 공이 빠진 사이 3루로 내달리고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

"텅빈 3루, 노시환이 최적의 카드"

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매체에 따르면 세인트루이스는 최근 우완 선발 그리핀 캐닝과 1년 계약에 합의했지만, 12월 1일 직장폐쇄 시한을 앞두고 여전히 공격적인 전력 보강을 이어가고 있다. 추가 선발 투수 물색과 동시에 최우선 과제로 떠오른 포지션이 바로 '텅 빈' 3루다.

지난 시즌 세인트루이스는 놀란 고먼, 블레이즈 조던, 토마스 사게세, 라몬 우리아스, 호세 페르민 등 5명을 돌려막으며 3루를 버텼지만, 3루수진 합산 bWAR -1.9(메이저리그 26위)라는 참담한 성적표를 받아 들었다.

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올리버 마몰 감독 스스로 2027시즌을 앞두고 3루 자리가 "완전히 열려 있다(wide open)"고 인정할 정도다. 기존 자원인 놀란 고먼마저 논텐더로 방출되면서 2027년 구상에서 완전히 빠졌다. 현재 로스터상 블레이즈 조던이 1순위로 꼽히고 호세 페르민, 토마스 사게세가 경쟁하는 구도지만, 현지에서는 세 선수 모두 특급 유망주 헤수스 바에즈가 2027시즌 후반기 빅리그에 올라올 때까지 버텨줄 임시 방편(스톱갭)에 불과하다고 보고 있다.

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매체는 노시환이 합류할 경우 기존 핵심 유망주들의 성장을 가로막지 않으면서도 세인트루이스 3루에 절실한 '한 방'을 즉각 불어넣어 줄 최적의 카드라고 평가했다.

27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 한화 노시환이 7회초 솔로홈런을 날렸다. 5경기 연속 홈런을 기록한 노시환. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.27/

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"삼진율 높아도 고먼 전성기보다 낫다"…압도적 장타력 주목

매체는 한화와 11년 대형 계약을 맺고도 포스팅을 통해 빅리그 도전에 나선 노시환의 4년 누적 장타 지표에 높은 점수를 매겼다. 노시환은 올해 127경기에서 타율 2할8푼3리, 출루율 0.360, 장타율 0.505(OPS 0.865), 29홈런, 96타점, 3도루를 기록했다. 매체는 올해 노시환의 삼진율이 25.7%(147삼진·51볼넷)로 2025시즌보다 높아지고 볼넷율도 소폭 하락한 점을 짚으면서도 "그럼에도 놀란 고먼의 최고 시즌 시절보다 훨씬 나은 수치"라고 호평했다.

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특히 2023년 31홈런, 2024년 24홈런, 2025년 32홈런, 2026년 29홈런으로 4년 연속 20홈런 이상을 터뜨린 파워 포텐셜에 주목하며 "2023년 이후 장타율이 0.454 밑으로 떨어진 적이 없다. 스윙에 확실한 파워가 실려 있다"고 강조했다.

다만 수비에 대해서는 신중한 평가가 뒤따랐다. 최근 4시즌 동안 오직 3루수로만 뛴 노시환을 두고 한 스카우트는 "3루에서의 송구 어깨는 강하지만 수비적으로는 다소 약한 편"이라는 평가를 내놨다.

17일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치 나고야 아시안게임 야구대표팀과 상무의 연습경기. 1회말 노시환이 타격을 하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.17/

15일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 노시환이 수비훈련을 펼치고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.15/

예상 몸값 '약 2200만 달러'+포스팅비 20%…세인트루이스, 버저비터 쏠까

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남은 시간은 이제 단 이틀 남짓이다. 지난 2일 포스팅 공시된 노시환은 MLB 직장폐쇄가 임박한 탓에 협상 타임라인이 한층 가팔라졌으며, 미국 동부시각 12월 1일(한국시각 12월 2일 오전 7시)까지 계약을 매듭짓지 못하면 한화로 복귀해 내년 시즌을 치러야 한다.

매체는 만 25~26세 젊은 거포 노시환의 예상 계약 규모를 약 2200만 달러(약 294억원) 선으로 내다봤다. 이 경우 세인트루이스는 한·미 포스팅 규정(총액 2500만 달러 이하 구간 20%, 2500만~5000만 달러 구간 17.5%, 5,000만 달러 초과 구간 15%)에 따라 계약 총액의 20%에 해당하는 포스팅비를 한화에 추가로 지급해야 한다.

그동안 김하성, 김혜성, 송성문 등 한국인 야수들이 포스팅 마감 직전 극적인 계약에 성공해 온 가운데, 오승환과 김광현의 친정팀이자 KBO 출신 선수들에게 친숙한 세인트루이스가 3루수 공백을 메우기 위해 노시환에게 최종 승부수를 던질지 한국 야구팬들의 이목이 집중되고 있다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com