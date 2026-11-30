3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. LG 고우석이 8회 이닝을 마친 뒤 포효하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

AP연합뉴스

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[잠실=스포츠조선 윤진만 기자]과거 미국 마이너리그는 저임금 등 열악한 처우로 인해 '햄버거 리그'로 불리었다. 천문학적인 연봉을 받는 메이저리그가 '스테이크 리그'로 불리는 것과 대비되는 별명이다. 하지만 최근 들어 마이너리그의 처우도 조금씩 개선되고 있다는 말이 들린다. 지난 19일, 전 LG 트윈스 선수인 김태민 피츠버그 스카우터(55)의 아들인 호주 국가대표 내야수 제이든 킴(20·한국명 김준석·피츠버그 파이리츠)은 일본 매체 '디 앤서'와의 인터뷰에서 "과거는 식사시간에 사과 하나만 달랑 제공되기도 했다는 이야기를 들은 적이 있다. 하지만 지금은 완전히 바뀌었다. 식사는 뷔페식으로 나오고, 음식 맛도 아주 훌륭하다. 일상생활에서 불편한 점은 전혀 없다"라고 말했다.

LG 투수 고우석(28)도 이에 동의했다. 그는 국내에서 마이너리그의 최근 버전이 업데이트된 선수의 대표격이다. 2024년 포스팅을 통해 미국 메이저리그 구단 샌디에이고 파드리스와 계약하며 미국 무대에 진출한 고우석은 샌디에이고, 마이애미 말린스, 디트로이트 타이거스, 미네소타 트윈스 등 유니폼을 입고 3년간 마이너리그에서 111경기를 뛰어 11승6패를 기록했다. 메이저리그에선 뒤늦게 4경기를 뛰고, 지난 9월 LG 입단으로 국내 리턴했다. 마이너리그 선수들이 메이저리그 선수노조에 가입하고 사상 첫 마이너리그 노사협약(CBA)을 체결하면서, 마이너리그의 처우가 획기적으로 개선됐다.

현장에서 직접 달라지는 마이너리그를 몸소 느낀 고우석은 지난 29일 서울 잠실구장에서 열린 '2026 러브기빙데이'에서 "마이너리그 식사 수준은 많이 개선됐다. 삼시세끼를 다 주는 건 아니지만, 영양은 다 챙겨준다. 피자, 햄버거만 먹는 시대는 지났다"라고 돌아봤다.

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12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 5회 마운드에 오른 LG 고우석. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

음식 맛이 없는 건 변하지 않았다며 말을 이어나갔다. "미국 진출 첫해에 좋은 음식을 적당히 챙겨 먹었는데, 살이 많이 빠졌다. 경기력에 영향이 가는 걸 몸소 느꼈다. 그다음부턴 체중 관리를 위해 구단이 제공하는 음식을 열심히 먹으려고 했다. (맛이 없는 음식이 나오면)김과 같이 먹기도 했다"라고 했다. "구단이 식단표를 나눠주는데, 브랜드를 보고 밖에서 음식을 먹기도 했다. (동료들에 비해)내가 돈을 어느정도 벌었기 때문에 단체로 밥을 산 적도 여러 번 있었다"라고 말했다. 단순히 맛있는 음식을 골라 먹기 위해 자비를 들여 외식하는 건 아니었다. 최상의 몸상태로 경기에 임하기 위한 '준비 과정'이었다.

고우석은 지금 이 순간 미국 무대를 꿈꾸는 후배들에게 조언을 해달라는 말에 "자신이 생각하는 것보다 마음을 더 강하게 먹고, 벌어질 일에 대해 유하게 받아들여야 한다. (미국에선)별의별 일이 다 생긴다. 문화가 다르고 말이 다르다. 그럴 때 너무 깊게 파고들어 스트레스를 받으면 힘들어진다. 즐거운 마음으로 내가 그 나라 사람이 됐다고 생각하면 좋지 않을까 싶다"라고 말했다.

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아쉬움 속 미국 도전을 마무리한 고우석은 LG 유니폼을 입고 이를 악문 채 공을 뿌렸다. 지난시즌 도중 팀에 합류해 23이닝에서 3승1패 1세이브 5홀드, 평균자책점 1.57로 맹활약하며 2027년 풀 시즌에 대한 기대감을 키웠다. 미국에서 돌아온 고우석의 공은 한층 묵직해졌다는 평가를 받았다. 고우석은 "미국에서 스프링캠프를 치르고 일본에서 월드베이스볼클래식(WBC)을 치르고 다시 미국으로 돌아갔다. 여러번 시차 적응을 한 건 살면서 처음이었다. 그런 상황에서도 어떻게 하면 더 좋은 컨디션으로 좋은 퍼포먼스를 낼 수 있을지를 고민했고, 거기서 느끼는 점이 있었다. '이렇게 하면 컨디션이 좋아지는구나'라는 걸 배웠다"라고 말했다. 직접 경험하지 않았으면 몰랐을 일 투성이다.

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지난시즌 그 스스로도 공이 좋아지는 느낌을 받았지만, 만족은 없다. 내년 마무리 투수 보직을 맡을 예정인 고우석은 "마무리라고 해서 달라지는 건 없다. 출전하는 경기마다 좋은 공을 꾸준히 던져야 한다"라고 다짐했다. 2023년 첫째 아들을 품에 안은 고우석은 지난 25일 둘째 아들을 얻어 '아들 둘 아빠'가 됐다. 더 큰 책임감을 떠안은 채 구슬땀을 흘리고 있다. 고우석은 분명 LG가 2년 만에 정상을 탈환하는 데 중요한 역할을 해야 하는 선수 중 한 명이다.

잠실=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com