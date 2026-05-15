박지수 남고 윤예빈 잡다, 2연패 향한 승부수 던진 KB스타즈

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'FA(자유계약선수) 최대어'는 명불허전이었다. 박지수(28)가 역대급 재계약으로 청주 KB스타즈와 '동행'을 선택했다.

한국 여자프로농구(WKBL)의 전체 판도가 또 다시 박지수로 인해 뒤흔들렸다.

KB는 14일 박지수와 계약기간 2년, 연간 총액 5억원 규모의 FA 재계약을 체결했다고 발표했다. 이는 WKBL 역대 최고액 수준이다. 기간은 다소 짧지만, 금액과 상징성만 놓고 보면 현재 여자농구에서 박지수가 차지하는 위상을 다시 한번 확인시켜 준 계약이다. 이번 FA 시장에서 가장 큰 관심사는 '박지수가 정말 시장 평가를 받을 것인가'였다.

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내부적으로는 KB의 잔류 가능성이 높다는 관측이 우세했다. 특히 팀의 핵심 슈터였던 강이슬이 아산 우리은행으로 전격 이적하면서, 상황이 다급해진 KB는 박지수와의 재계약에 '올인' 했다. 하지만 박지수는 자신의 가치를 객관적으로 확인하고 싶다는 뜻을 구단에 전달했고, KB 역시 이를 존중했다.

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이 과정에서 가장 적극적으로 움직인 팀은 용인 삼성생명이다. 오랜 기간 골밑을 지켜온 배혜윤의 은퇴로 확실한 센터 보강이 절실했다. 리그에서 국내 선수만으로 경기 흐름을 바꿀 수 있는 유일한 빅맨인 박지수는 당연히 최우선 타깃이기에, 삼성생명은 이번 FA 시장에서 적극적으로 달려들었다.

그럼에도 박지수의 최종 선택은 결국 KB였다. 제시한 연봉은 삼성생명이 조금 더 높았다는 얘기도 나왔지만, 금액보다는 팀 시스템이 선택을 가른 것으로 보인다.

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KB는 강이슬이 빠졌지만, 지난 시즌 우승에 이어 다음 시즌에도 통합우승 2연패 가능성이 높은 전력이라 할 수 있다. KB가 박지수와의 협상에 앞서, 이채은 이윤미 김민정 등 기존 선수들과의 FA 계약을 서둘러 마무리 지었고, 아시아쿼터 선수로 지난 시즌 통합우승에 크게 기여한 사카이 사라와도 빠르게 재계약을 한 이유다.

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박지수는 발목 수술과 재활까지 4개월여의 공백이 있는데, KB에서라면 큰 걱정없이 다음 시즌을 준비할 수 있게 됐다. 다만 2년 계약은 팀으로선 분명 아쉬운 대목이다. 박지수가 첫 번째 FA 자격 취득 이전, 구단과 사실상의 비FA 다년계약을 체결한 바 있어 공식적으론 이번이 2차 FA 계약이지만, 선수로선 시장의 가치를 확인한 첫 기회였다. 이런 만큼 장기 계약보다는 향후 해외 리그 재도전과 같은 선택지를 열어두는 방향을 택한 것으로 해석된다.

한편 이번 FA 시장에서 KB가 얻은 또 하나의 수확은 윤예빈(29)의 영입이다. 사실 윤예빈은 삼성생명 잔류 가능성이 높다는 전망이 많았다.

십자인대 부상과 두 차례 수술, 긴 재활 과정을 모두 함께한 팀이 삼성생명이었기 때문이다. 하지만 KB 김완수 감독이 프로 지도자로 데뷔 전, 온양여고에서 윤예빈을 직접 키워낸 인연이 있기에 선수의 장점과 활용법을 누구보다 잘 알고 있다는 점도 크게 작용했다. 김 감독이 영입에 더욱 적극적이었던 이유다.

KB는 강이슬을 놓쳤지만, 박지수를 비롯한 나머지 우승 멤버를 모두 지켜내고 윤예빈을 영입하며 'KB 왕조'를 구축할 발판을 마련했다. 결국 다음 시즌 강이슬과 김단비의 '강단 듀오'가 활약할 우리은행과의 대결이 더욱 흥미로워졌다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com