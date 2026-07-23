"수석코치는 없다!" 삼성 이정석 조성민 코치 체제. 삼성 김상식 감독 "전문적 포지션 지도체제 확립"

사진제공=서울 삼성 썬더스

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[용인=스포츠조선 류동혁 기자] "수석 코치는 아직 없다!"

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서울 삼성 썬더스 지휘봉을 잡은 김상식 감독은 이렇게 말했다.

김상식 감독 체제로 새출발하는 프로농구 서울 삼성이 코칭스태프 구성을 마쳤다.

삼성은 23일 '김상식 감독을 보좌할 코치로 이정석, 조성민 코치를 선임했다'고 공식 발표했다.

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2004년 신인드래프트 2순위로 안양 SBS(현 정관장)에 입단한 이정석 코치는 삼성에서 2005년부터 2015년까지 뛴 포인트가드다.

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서울 SK와 울산 현대모비스를 거쳐 은퇴를 선언했고, 연세대, 용산중에서 지도자 생활을 했다.

조성민 코치는 '조선의 슈터'로 유명한 레전드다. 2006년 신인드래프트 전체 8순위로 부산 KTF(현 수원 KT)에 입단한 조 코치는 총 13시즌을 뛰었다. 은퇴 이후 안양 정관장 코치를 역임했고, 최근까지 해설위원으로 활약했다.

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삼성 구단은 "이정석, 조성민 코치는 김상식 감독의 리더십을 보조하기 위한 중요한 결정이다. 선수단이 하나로 뭉쳐 팬 여러분의 기대에 부응하는 결과를 만들어내겠다"고 했다.

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삼성은 아직까지 수석코치를 지명하지 않고 있다.

김 감독은 "이정석 조성민 코치는 능력이 있는 지도자들이다. 이정석 코치가 가드, 조성민 코치가 슈터 및 포워드 포지션을 전담해 지도한다. 수석코치는 정하지 않았다. 수석코치를 영입할 수도 있지만, 올 시즌은 지금 체제가 좀 더 효율적이라 판단했다"고 했다. 용인=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com