인천 신한은행 3년 연속 신인드래프트 1순위. 가네다 마나 지명 유력

사진제공=WKBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 인천 신한은행이 3년 연속 신인선수 드래프트 전체 1순위 지명권을 차지했다.

WKBL은 23일 '서울 WKBL(한국여자농구연맹) 사옥 1층에서 진행된 2026~2027시즌 WKBL 신인선수 드래프트 지명 순번 추첨식에서 인천 신한은행이 전체 1순위 지명권을 획득했다'고 밝혔다.

추첨 결과는 부산 BNK 썸이 1순위였다. 신한은행은 2순위 지명권을 얻었다. 하지만 지난 6월 신한은행과 BNK의 트레이드 당시 신한은행은 최이샘을, BNK는 심수현과 올해 신인선수 드래프트 1라운드 우선 지명권(스왑권)을 교환했다. 때문에 신한은행이 신인 1순위, BNK가 2순위 지명권을 확보하게 됐다.

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3순위는 아산 우리은행, 4순위 부천 하나은행, 5순위 용인 삼성생명, 6순위 청주 KB스타즈가 차지했다. 5, 6순위 역시 지난 5월에 진행된 삼성생명과 KB의 트레이드(삼성생명 성수연, 2026~2027 신인선수 드래프트 1라운드 우선 지명권↔KB스타즈 이다연)에 따라 KB스타즈가 5순위, 삼성생명이 6순위로 최종 마무리됐다.

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이날 신인드래프트 지명권 트레이드는 8월 18일 오후 5시까지 가능하다.

드래프트 참가 신청 접수는 오는 7월28일 오후 4시까지다. 트라이아웃 및 선수 선발 등이 진행되는 신인선수 드래프트는 8월19일 청주체육관에서 열린다.

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올 시즌 1순위는 재일교포 가네다 마나가 유력하다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com