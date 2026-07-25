[오피셜]'정말 라스트댄스인가' NBA 슈퍼스타 르브론 제임스, 필라델피아와 계약 확정.."24번째 시즌, 이것이 마지막 결정이 될 것"

르브론 제임스 캡처=르브론 제임스 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]만 41세의 농구 스타 르브론 제임스가 자신의 24번째 시즌을 필라델피아 세븐티식서스에서 맞게 됐다.

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제임스는 25일(한국시간) 자신의 SNS를 통해 필라델피아와의 계약 확정을 알렸다. 그는 "필라델피아가 챔피언이 되도록 도울 수 있다. 새 팬들에게 활력을 불어넣고, 놀라운 여정의 마지막 장을 시작하게 돼 기쁘다. 이것이 마지막 결정이 될 것"이라고 말했다. 그에게 필라델피아는 NBA 네번째 클럽이 된다. 앞서 클리블랜드 캐벌리어스, 마이애미 히트, LA 레이커스에서 뛰었다. 제임스는 이전 소속팀에서 모두 챔피언에 등극했다.

미국 매체 ESPN은 제임스가 베테랑 중 최저 연봉 수준인 800만달러에 계약할 것이라고 보도한 바 있다. 지난 2025~2026시즌 LA 레이커스에서 5300만달러를 받았던 제임스는 "돈과 가족을 위해 가는 것이 아니다. 나는 여전히 희생하고 노력한다. 또 승리의 기분을 느낄 기회를 원한다"고 밝혔다.

그는 지난 시즌이 끝난 뒤 레이커스와 결별했다. 선수 은퇴 여부와 라스트 댄스를 두고 전망이 엇갈렸다. 마이애미 히트, 클리블랜드 등이 제임스 영입을 위해 접촉한 것으로 알려졌다. 제임스는 선택은 필라델피아였다.

르브론 제임스 캡처=르브론 제임스 SNS

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제임스가 합류하면서 필라델피아는 우승 후보로 부상했다. 필라델피아는 새 시즌에 제임스와 함께 '빅맨' 조엘 엠비드에 타이리스 맥시, 에지컴, 2년 전 보스턴 셀틱스의 챔피언결정전 우승 주역 제일런 브라운 등으로 주전 멤버 구성이 강력하다는 평가를 받고 있다. 필라델피아는 1983년 NBA 챔피언결정전 우승이 마지막이었다.

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제임스는 NBA에서 23시즌 동안 평균 26.8득점, 7.5리바운드, 7.4어시스트를 기록했다. 올스타에는 22번, 정규시즌 최우수선수(MVP) 4번, 챔피언결정전 MVP에 4번 뽑혔다. 마이애미(2012·2013년), 클리블랜드(2016년)와 레이커스(2020년)에서 우승해 총 4개의 챔피언 반지를 갖고 있다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com