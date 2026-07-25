르브론 제임스, 파격적 헐값, 전격 필라델피아행 그 이유는? 오직 윈 나우. 우승에 모든 것을 걸었다

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[스포츠조선 류동혁 기자] 미국프로농구(NBA) 르브론 제임스(41)의 마지막 선택은 필라델피아 76ers였다. 그의 24번째 시즌이다.

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르브론은 25일(한국시각) 자신의 SNS에 '필라델피아가 챔피언이 되도록 도울 수 있다고 생각한다. 놀라운 여정의 마지막 장을 시작하게 돼 매우 기쁘다. 이것이 마지막 결정이 될 것"이라고 글을 올렸다.

ESPN은 '르브론 제임스가 베테랑 계약 중 최저 연봉 수준인 2년 800만 달러에 계약한다'고 보도했다.

르브론 제임스의 차기 행선지는 이번 NBA 에어컨 리그의 최대 이슈였다.

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지난 시즌 5260만 달러의 연봉을 받았다. 르브론은 전략적으로 LA 레이커스에 잔류했다. 당시 플레이어 옵션(선수가 FA 자격을 획득할 수도 팀에 잔류할 수도 있는 선택)으로 LA 레이커스 잔류를 선택했다.

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지난 시즌 르브론은 여전히 강력한 경기력을 보였다. 하지만, LA 레이커스와 미래 계획이 달랐다.

그는 커리어 마지막 우승을 열망하고 있었다. 당장 우승을 원했다. 반면, 루카 돈치치를 영입한 LA 레이커스는 돈치치를 중심으로 우승 시스템을 시간이 걸리더라도 정교하게 만들길 원했다.

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르브론의 '윈 나우 노선'에는 리스크가 있었다. 악성 계약을 할 가능성이 있었고, 돈치치 중심의 시스템에 맞지 않은 선수들이 올 수 있었다.

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결국 '윈 나우'에 대한 타임라인이 달랐다. LA 레이커스는 르브론과 재계약을 원했지만, 르브론은 거부했다.

결국 FA 시장에 나왔다. 르브론은 올해 41세다. 앞으로 2~3년 정도의 NBA 선수로서 시간이 남아있다. 그는 간절한 '윈나우 플랜'을 가진 팀을 원했다.

필라델피아는 그 조건에 딱 맞는 팀이었다.

필라델피아는 1983년 NBA 챔피언결정전 우승 이후 무려 43년 간 우승 반지가 없다. 필라델피아는 수준급의 윙 자원 확보를 원했다. 우승 경험이 풍부한 베테랑 선수를 원했다.

르브론이 딱 맞는 카드였다.

그는 우승의 열망을 가감없이 드러냈다. 연봉도 저렴하게 계약했다. 2년 800만 달러라는 파격적 조건이었다. 그는 SNS에 '내가 뛰는 이유는 돈도 가족도 아니다. 다시 뛰는 이유는 오직 치열하게 경쟁하고 이겨서 다시 한번 우승의 기쁨을 느끼고 싶기 때문'이라고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com