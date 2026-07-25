왜 르브론은 골스를 선택하지 않았을까. ESPN의 돌려까기 "OKC, 샌안토니오 피하려는 의도가 깔렸다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 류동혁 기자] 르브론 제임스는 2011년부터 8년 연속 NBA 파이널에 진출했다.

Advertisement

당시 동부 컨퍼런스를 완벽하게 지배했다. 드웨인 웨이드, 크리스 보시와 함께 마이애미 빅3를 결성한 르브론은 8연속 챔피언결정전 진출을 한 뒤 3차례 파이널 우승을 차지했다.

하지만, 당시 강한 비판도 있었다. 유례없던 서고동저 때문이었다.

당시 동부는 승률 5할 미만의 팀이 플레이오프에 진출하는 경우가 흔했다. 반면, 강호들이 즐비했던 서부에서는 6할 가까운 팀이 플레이오프 경쟁을 해야 하는 상황이 발생했다.

Advertisement

올 NBA 퍼스트팀 명단도 5명 중 4명은 서부 소속 선수들이 받는 경우가 많았다.

Advertisement

때문에 당시 동부를 'Lestern Conference(최소한의 컨퍼런스라는 의미의 Least라는 언어유희를 사용한 동부 컨퍼런스 비하 발언)'로 표현하기도 했다.

결국 내구성과 꾸준함을 유지한 8년 연속 파이널 진출이라는 성과는 인정하지만, 상대적으로 쉬운 동부를 선택한 르브론 제임스의 '지능적 선택'에 대한 비판도 거셌다.

Advertisement

르브론은 2026년 필라델피아 76ers를 선택했다. 이번에도 슈퍼팀에 가까운, 우승 전력을 갖춘 팀을 선택했다.

Advertisement

필라델피아는 조엘 엠비드를 비롯해 타이리스 맥시가 있고, 보스턴 셀틱스의 에이스였던 제일런 브라운까지 가세했다. 르브론이 가세하면서 '빅4'가 결성됐다.

이 선택을 두고, ESPN, 디 애슬레틱스 등 유력 현지 매체들은 '르브론 제임스는 우승에 모든 초점을 맞췄다'고 평가했다.

당초 르브른은 고향팀 클리블랜드 캐벌리어스, 마이애미 히트, 골든스테이트 워리어스 등이 차기 행선지로 꼽혔다.

ESPN은 25일(이하 한국시각) '왜 르브론은 골든스테이트 워리어스를 선택하지 않았을까'라는 질문을 던졌다.

이 매체는 '골든스테이트는 르브론을 원했던 팀들에 비해 더 제한된 로스터로 우승경쟁이 쉽지 않은 구조다. 지미 버틀러 3세는 십자인대 부상으로 재활 중이다'라고 했다.

또 의미심장한 이유 하나가 있었다. '오클라호마시티 선더와 샌안토니오 스퍼스는 서부에서 장애물로 우뚝 서 있다. 르브론이 여전히 5번째 우승을 노리고 있다면 고령의 선수가 많은 골든스테이트보다 동부의 강력한 팀을 찾는 것이 훨씬 더 합리적이었다'며 '골든스테이트는 스테판 커리와 전설적 듀오를 만들 수 있었다. 또 LA에 있는 가족과의 근접성, 오랜 친구들과 편안한 환경 등이 장점이지만, 그것만으로는 충분하지 않았다. 골든스테이트는 오프시즌 전력 상승을 위한 트레이드도 하지 않았다. 결국 르브론은 필라델피아를 결정했다'고 했다.

실제 서부는 여전히 험난하다. 지난 시즌 파이널에서 뉴욕 닉스가 샌안토니오 스퍼스를 누르고 우승을 차지했다. 여전히 뉴욕은 강력하고, 동부는 뉴욕 뿐만 아니라 마이애미 히트, 클리블랜드 캐벌리어스 등 강력한 팀들이 많다. 하지만, 여전히 NBA 30개팀 중 2강은 서부의 절대강호 샌안토니오와 오클라호마시티다. 게다가 휴스턴 로케츠, 덴버 너게츠 등 동부보다 여전히 서부가 더 험난하다.

르브론은 자신의 커리어 '마지막 결정' 역시 우승확률이 높은, 좀 더 쉬운 선택을 했다. '르브론 다운' 선택이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com