"니가 왜 거기서 나와?" 르브론, 필라델피아행 충격의 루저 스테판 커리. "그의 꿈은 산산조각났다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 류동혁 기자] 미국프로농구(NBA) 르브론 제임스(41)의 마지막 선택은 필라델피아 76ers였다.

Advertisement

올해 41세의 르브론은 커리어 막바지다. 올 시즌 FA 시장에 나왔고 마지막 우승 반지를 원했다. 필라델피아는 그 조건에 딱 맞는 팀이었다.

이해관계는 딱 맞아 떨어진다. 필라델피아는 1983년 NBA 챔피언결정전 우승 이후 무려 43년 간 우승 반지가 없다. 필라델피아는 수준급의 윙 자원과 우승 경험이 풍부한 베테랑 선수가 필요하다.

르브론은 딱 맞는 카드다. 르브론을 영입한 필라델피아는 우승후보로 떠올랐다.

Advertisement

르브론을 간절히 원하는 구단은 또 있었다. 골든스테이트 워리어스였다. 스테판 커리가 있다. 커리 역시 여전히 절정이지만, 조금씩 은퇴에 가까워지고 있다. 골든스테이트는 NBA 역대 최고 3점슈터이자 골든스테이트 최고의 프랜차이즈 스타 커리를 위해 '윈 나우'에 모든 초점을 맞추고 있다.

Advertisement

커리는 지난 시즌 평균 26.6득점, 4.7어시스트, 1.1스틸을 기록했고, 경기당 평균 4.4개의 3점슛을 넣었다. 여전히 경쟁력은 충분하다. 르브론을 데려오면서 골든스테이트는 르브론과 커리의 NBA 역대 최고 수준의 듀오를 탄생시키려 했다. 하지만, 르브론은 골든스테이트를 원하지 않았다. 여러가지 이유가 있지만, 가장 큰 핵심은 필라델피아의 전력이 골든스테이트보다 훨씬 더 우승후보에 가까웠기 때문이다.

대형 트레이드가 이뤄지면 현지매체에서는 트레이드의 손익계산서를 '발행'한다. 승자와 패자를 구분한다.

Advertisement

미국 CBS스포츠는 특이한 패자를 지목했다. 스테판 커리였다.

Advertisement

이 매체는 25일(한국시각) '르브론 제임스의 필라델피아행의 승자와 패자' 특집 기사에서 커리를 '루저'로 분류하면서 '스테판 커리는 구단이 원치 않는 결정을 내리도록 압박하는 부류의 슈퍼스타가 결코 아니다. 그는 자신의 할 일을 하고, 프런트가 그들의 일을 하도록 내버려 둔다. 하지만, 커리는 르브론과 함께 뛰고 싶어했다. 분명한 사실이다. 그 꿈은 이제 산산조각 났다'며 '커리는 리그 최정상급 팀들과 경쟁할 수 없는 전력의 골든스테이트에서 다음 시즌을 맞이해야 한다. 본인이 겉으로 표현하진 않지만, 커리의 속은 타 들어갈 수밖에 없다. 그는 4억5000만 달러에 불과했던 골든스테이트의 가치를 현재 110억 달러 규모의 거대구단으로 변모시킨 인물이다'라고 했다.

이 매체는 '구단의 고위수뇌부는 커리에게 엄청난 빚을 지고 있다. 솔직히 말해 모든 것을 빚지고 있는 셈이다. 하지만 구단은 그를 지원하는 데 실패했고, 버렸다. 골든스테이트는 르브론을 영입, 최상의 팀을 구축하기 직전까지 갔었다. 하지만 결국 무산되었다. 커리는 또다시 소중한 커리어의 전성기 한 해가 허무하게 날아갈 위기 속에서 플레이인 토너먼트 자리를 두고 다퉈야 하는 현실로 돌아오고 말았다'고 했다.

류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com