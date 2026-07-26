충격적으로 변했다! 르브론 이적 후 필라델피아 강력 우승후보. 美 매체 "동부 최고 팀. 리그 3위권 우승후보"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 르브론 제임스의 영입으로 필라델피아 76ers의 우승 확률 변화는 극적이다. 단숨에 우승후보로 도약했다.

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지난 25일(이하 한국시각) 르브론 제임스의 필라델피아 이적 오피셜이 발표된 직후, 미국 주요 통계업체 및 스포츠 매체 드래프트 킹스, 스포츠 일러스트레이티드, 포브스, NBC스포츠 등은 일제히 필라델피아의 변화된 위상에 대해 집중 보도했다. 우승 확률고 순위가 일제히 조정됐다.

스포츠 전문데이터 업체 드래프트킹은 26일(한국시각) '르브론 합류 전후로 필라델피아의 우승 확률이 전면 수정됐다. 르브론이 합류하기 전 필라델피아는 중상위권의 우승확률이었지만, 그가 합류한 이후 리그 3~4위권으로 도약했다.

이 매체는 '필라델피아는 르브론을 영입한 뒤 톱 티어 컨텐더로 단숨에 도약했고, 동부 컨퍼런스 파이널 진출 확률은 가장 높았다'고 발표했다.

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포스트지는 '르브론의 합류로 인해 필라델피아가 NBA 우승 판도를 판가름하는 게임 체인저가 되었다고 평가했다. 르브론의 플레이메이킹 능력이 타이리스 맥시의 오프볼 침투와 조엘 엠비드에게 집중되는 수비 부담을 크게 줄여줄 것'이라며 '수비나 외곽 포워드진의 깊이에 대한 일부 우려는 있지만, 공격적 폭발력과 클러치 상황에서의 안정감은 리그 최고 수준'이라고 했다.

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실제, 필라델피아는 르브론의 합류로 해결사가 3명이나 늘었다. 엠비드, 르브론, 맥시 모두 클러치 능력이 있는 득점원이고, 르브론은 볼 핸들링까지 가능하다. 즉, 맥시와 함께 더블 핸들러 시스템을 갖추게 됐다.

반면 르브론과 엠비드는 수비 활동력에 문제가 있다. 강력한 공격력이 약한 수비를 어떻게 메우느냐가 관건이다. 단, 공수 시스템을 감안하면 동부 최상급 전력, 더 나아가 리그 판도를 뒤흔들 우승후보임은 분명하다고 진단했다.

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NBC 스포츠는 '르브론이 영입되면서 필라델피아는 동부의 강력한 우승후보가 됐다. 클리블랜드 캐벌리어스, 마이애미 히트의 배당률이 하락했고, 필라델피아는 뉴욕 닉스와 함꼐 동부 최고의 대권 도전자로 올라섰다'고 했다.

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또 ESPN과 폭스 스포츠는 '필라델피아가 주전과 벤치 깊이까지 결합된 리그에서 가장 균형 잡힌 로스터를 갖췄다. 1983년 이후 지속된 필라델피아의 우승 가뭄을 끝낼 절호의 기회'라며 '조엘 엠비드의 건강 유지 여부와 플레이오프 체력 관리가 실제 우승 트로피로 바꿀 수 있는 최종 열쇠가 될 것'이라고 한 목소리로 짚었다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com