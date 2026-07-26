"일본 아닌 미국으로 간다" KCC 최준용 해외도전 선언! 해외진출 배경과 플랜

사진제공=KBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 최준용(32·KCC)이 해외 도전을 선언했다.

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최준용 소속사 A2G는 지난 24일 "부산 KCC 최준용이 해외진출에 도전한다. 29일 오전 11시 새로운 도전과 향후 계획을 직접 밝히는 기자회견을 개최한다"고 했다.

2016~2017시즌 서울 SK에서 프로에 데뷔한 최준용은 신인드래프트 2순위로 지명됐다. 당시 이종현 강상재와 함께 대학 빅3로 꼽혔고, KBL에서 입지를 굳혔다.

2m의 장신이지만, 가드 수준의 볼 핸들링과 패스 센스, 그리고 속공 가담 능력을 동시에 지닌 멀티 플레이어였다.

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곧바로 SK의 핵심으로 자리매김한 최준용은 2017~2018시즌 SK의 챔프전 우승에 기여했다.

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이후 코트 안팎의 이슈와 족저근막염 등 부상으로 침체기. 하지만, 2021~2022시즌 정규리그 54경기에 모두 출전. 평균 16.0득점, 5.8리바운드, 3.5어시스트를 기록했고, 정규리그 생애 첫 MVP에 등극했다.

하지만, 부상으로 인해 또 다시 전열에서 이탈한 그는 FA 자격을 얻은 뒤 2023년 부산 KCC로 이적했다.

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KCC 이적 직후 2023~2024시즌 플레이오프에서 맹활약을 펼치면서 KCC의 우승을 이끌었다. 지난 시즌에도 최준용은 정규리그에서 부상과 부진이 겹쳤지만, 플레이오프에서 진가를 발휘하면서 또 다시 KCC를 우승으로 이끌었다. 한마디로 '우승청부사'였다.

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니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 대표팀에 합류한 최준용은 지난 6일 고양 소노 아레나에서 열린 2027 FIBA 농구월드컵 아시아예선 1라운드 B조 6차전 일본과의 경기에서 NBA 출신 와타나베 유타를 압도하면서 16득점, 3어시스트, 3리바운드로 한국의 승리를 견인했다.

최준용은 2023년 KCC로 FA 계약 시 해외진출 의지를 피력했다. 결국 고민 끝에 최준용은 최근 KCC 구단에 "더 늦기 전에 해외 진출을 시도하고 싶다"고 했고, KCC 측은 허락했다.

단, 현실적으로 최준용의 해외진출은 아직까지 불투명하다.

일본프로농구에 정통한 2명의 에이전트는 "최준용은 일본행 타진의 움직임이 없다. 일본 쪽 프리미어리그 구단에서 최준용에 대한 접촉 움직임도 파악되지 않는다. 일본이 아닌 미국으로 갈 것 같다"고 했고, 몇몇 에이전트 역시 "최준용이 미국행을 추진하고 있는 것으로 알고 있다"고 했다.

즉, 최준용은 송교창이 이미 진출한 일본행은 고려하지 않고 있는 상태다. 최준용은 KCC와의 FA 협상 당시에도 '미국행'에 대한 의지를 드러냈다. 단, NBA 30개팀의 초청은 사실상 쉽지 않은 상황이고, 미국 현지에서 개최되는 G리그 캠프에서 미국 진출을 타진할 것으로 보인다.

단, 최준용의 해외진출은 송교창의 케이스와는 다르다. 송교창은 임의탈퇴 이후 일본행을 성사시켰지만, 최준용은 여전히 KCC 소속으로 해외진출을 타진한다. 해외진출이 실패할 경우, 올 시즌 KCC 소속으로 뛰게 된다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com