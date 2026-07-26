르브론 합류 필라델피아. 과연 뉴욕 닉스 제치고 동부 최강일까. 美 매체의 동부 컨퍼런스 톱 5 랭킹 발표

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JULY 24: The Phillie Phanatic welcomes LeBron James to Philadelphia during a game between the Philadelphia Phillies and the New York Yankees at Citizens Bank Park on July 24, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. Emilee Chinn/Getty Images/AFP (Photo by Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

FILE - Los Angeles Lakers' LeBron James, center left, goes up for the shot against Philadelphia 76ers' Joel Embiid, center right, during the second half of an NBA basketball game, Dec. 7, 2025, in Philadelphia. (AP Photo/Chris Szagola, File) FILE PHOTO

FILE - Los Angeles Lakers' LeBron James, left, talks with Philadelphia 76ers' VJ Edgecombe, right, following an NBA basketball game, Dec. 7, 2025, in Philadelphia. (AP Photo/Chris Szagola, File) FILE PHOTO

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[스포츠조선 류동혁 기자] 르브론 제임스의 영입으로 필라델피아 76ers의 우승 확률이 대폭 올라갔다.

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르브론 제임스의 필라델피아 이적 오피셜이 발표된 직후, 미국 주요 통계업체 및 주요 스포츠 매체는 필라델피아의 전력을 높게 평가했다.

동부 파이널 진출 가능성은 동부 15개 팀 중 최상급으로 격상시켰고, 랭킹 역시 리그 3~5위 수준으로 업그레이드했다.

필라델피아는 르브론을 영입한 뒤 톱 티어 컨텐더로 단숨에 도약했다.

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그렇다면 정확한 랭킹은 어떻게 될까. 미국 CBS스포츠와 ESPN은 주요한 시기에 NBA 30개팀 파워랭킹을 매긴다.

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CBS스포츠는 발빠르게 순위를 게재했다.

동부 컨퍼런스 톱 5 랭킹이었다. 30개팀이 아니라 동부 컨퍼런스 톱 5만 순위를 매긴 이유가 있다. 필라델피아가 동부 최상급 전력을 갖춘 것은 사실. 동부에는 지난 시즌 최종 승자인 뉴욕 닉스가 있다.

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지난 시즌 파이널에서 샌안토니오 스퍼스를 누르고 우승 반지를 차지했고, 올 시즌 역시 동부 최강자다.

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즉, 르브론이 합류한 필라델피아가 뉴욕을 능가할 수 있을 지에 대한 평가를 한 것이다.

CBS스포츠는 26일(한국시각) 발표한 동부컨퍼런스 파워랭킹에서 뉴욕 닉스를 1위로 놓았다. 필라델피아는 2위였다.

이 매체는 '그들의 스타팅 라인업은 제일런 브런슨, 조시 하트, 미칼 브릿지스, OG 아누노비, 칼 앤서니 타운스다. 지난 시즌 플레이오프에서 네트 레이팅이 플러스 12.5점에 달하는 강력한 주전 라인업이다. 브런슨은 여전히 강력한 에이스이고, 5명의 조화는 리그 최고다. 2017년, 2018년 골든스테이트의 연속 우승 이후 첫 연속 우승을 노리고 있다'고 했다.

필라델피아에 대해서는 '필라델피아는 제일런 브라운, 르브론 제임스 뿐만 아니라 딘 웨이드, 앤퍼니 사이먼스가 가세했다. 하지만, 엠비드의 건강상태에 대한 의문이 있다. 필라델피아의 재능에 대해서는 의심의 여지가 없지만, 사소한 약점들이 있다'고 했다. 랭킹 2위의 이유다.

3위는 보스턴 셀틱스, 4위는 클리블랜드 캐벌리어스, 5위는 토론토 랩터스가 차지했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com