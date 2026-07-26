필리행 결정 르브론, 결정적 트리거 포인트가 있었다. 에이전트 리치 폴의 폭로 "제일런 브라운 영입, 필라델피아 1순위로 갑자기 떠올랐다"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 르브론 제임스 필라델피아행 트리거 포인트는 제일런 브라운이었다.

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미국 ESPN은 26일(이하 한국시각) '르브론 제임스는 필라델피아 76ers행 결정을 내리기 전 감정의 롤러코스터를 탔다. 리치 폴은 르브론 제임스의 결정이 매일 감정의 롤러코스터였다고 했다. 결국 마지막 필라델피아행의 결정을 내렸다'고 보도했다.

르브론 제임스의 에인전트사인 클러치 스포츠 그룹 CEO 리치 폴은 이미 현지매체와의 인터뷰에서 '르브론 제임스가 필라델피아, 클리블랜드, 마이애미, 골든스테이트 중 한 팀으로 결정을 내릴 것'이라고 했었다.

그는 '르브론의 결정은 너무나 고통스러운 선택이었다. 필라델피아, 골든스테이트와 같은 새 팀에 합류할지, 아니면 클리블랜드나 마이애미로 돌아갈 지 고민하는 것이었다'고 했다.

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르브론은 이미 클리블랜드에서 두 차례나 뛰었고, 마이애미 역시 주축으로 맹활약한 바 있다.

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NBA 레전드 찰스 바클리는 '르브론 제임스는 모든 것을 다 이뤘다. 이제 그에게 남은 당위성은 고향팀으로 돌아가는 것이다. 클리블랜드행이 가장 적합하다'고 말하기도 했다.

리치 폴은 최근 현지 팟캐스트 '게임 오버'에 출연 '마이애미와 클리블랜드를 외면하는 것은 르브론에게 너무나 힘든 일이었다. 감정적 유대감이 강했다. 골든스테이트 역시 마찬가지였다. 스테판 커리와 드레이먼드 그린과 함께 뛰고 싶지 않은 선수가 어디 있겠나. 매일 감정의 롤러코스터를 타고 있었다'고 했다.

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필라델피아가 지난 1일 보스턴 셀틱스와 트레이드로 제일런 브라운을 영입했다. 이때부터 필라델피아행이 가장 매력적으로 보이기 시작했다.

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폴은 '필라델피아가 트레이드를 성공시켰다. 제일런 브라운이 들어왔다. 타이리스 맥시, 조엘 엠비드와 함께였다. 이건 정말 많이 다르게 보이기 시작했다. 르브론이 그렇게 느꼈다'고 했다.

게다가 필라델피아 외곽 에이스 타이리스 맥시 역시 르브론과 같은 에이전트인 클러치 스포츠 소속이었다. 이 관계가 르브론의 선택에 영향을 미쳤다.

리치 폴은 '르브론은 모든 팀에 도움이 되는 존재다. 르브론은 리그 최고의 세컨더리 플레이 메이커다. 그가 타이리스 맥시의 픽 앤 롤 액션을 도울 수 있고, 반대로 타이리스 맥시 역시 스크리너가 될 수 있다. 또 르브론은 필라델피아의 대형 신인 VJ 에지컴의 성장을 도울 수 있다. 르브론 선택의 가장 중요한 부분은 우승 확률이었다. 제일런 브라운이 필라델피아에 가세하면서 르브론 선택의 1순위는 필라델피아가 될 수밖에 없었다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com