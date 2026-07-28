충격 변신! 르브론 제임스, 필라델피아에서 포지션 바뀐다. 美 매체 "포인트 포워드 비중 늘어난다"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 미국프로농구(NBA) 르브론 제임스(41)의 마지막 선택은 필라델피아 76ers다.

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41세 르브론에게 사실상 NBA 마지막 팀이다. 그런데 포지션 변화의 조짐이 일어나고 있다.

르브론은 NBA 정상급 포워드다. 하지만, 멀티 플레이어이기도 하다. 메인 볼 핸들러가 될 수도 있고, 센터 수비도 가능한 신체조건이다.

NBA 전설적 명장 그렉 포포비치 감독은 '마이클 조던은 1~3번을 볼 수 있지만, 르브론은 1~5번을 모두 볼 수 있다'고 말하기도 했다.

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르브론의 최대 장점이기도 하다. 그의 에이전트 리치 폴은 필라델피아행이 결정된 뒤 '르브론은 모든 팀에 도움이 되는 존재다. 르브론은 리그 최고의 세컨더리 플레이 메이커다. 그가 타이리스 맥시의 픽 앤 롤 액션을 도울 수 있고, 반대로 타이리스 맥시 역시 스크리너가 될 수 있다. 또 르브론은 필라델피아의 대형 신인 VJ 에지컴의 성장을 도울 수 있다'고 했다.

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필라델피아에게 그의 역할은 아직까지 불분명하다. 예측할 수 있는 부분들이 있다. 승부처에서 해결사 역할을 할 수 있다. 때로는 득점, 때로는 어시스트로 팀에 도움을 줄 수 있다.

미국 ESPN은 28일(한국시각) '르브론 제임스는 필라델피아에서 역할이 조정될 것으로 보인다. 공격에서 르브론은 팀동료를 도울 수 있는 포인트 가드 역할의 비중이 늘 것으로 보인다'고 했다.

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르브론은 41세다. 약점이 있다. 활동력이 부족하고 거기에 따른 수비 약점이 있다. 게다가 전성기와 같은 맹렬한 1대1 돌파 공격을 48분 내내 발휘하기 쉽지 않다. 체력적 부담감 때문이다.

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하지만, 그는 여전히 강력하다. 23시즌 동안 평균 7.4개의 어시스트를 기록했다. 코트를 읽는 센스는 천재적이고, 패싱 능력도 역시 마찬가지다.

필라델피아는 조엘 엠비드와 타이리스 맥시 등 리그 최상급 득점원이 있다. 르브론이 적재적소에 패스를 찔러 줄 수 있는 선수들이 많다는 의미다.

즉, 그는 평범한 멀티 포워드에서 특수한 포인트 포워드가 될 수 있다.

즉, 르브론은 빅맨 조엘 엠비드를 활용한 2대2, 타이리스 맥시와 더블 핸들러 겸 인버티드 픽 앤 롤. 그리고 트랜지션에 따른 VJ 에지컴과의 속공 및 얼리 오펜스 연계 등 다양한 공격 조합을 할 수 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com