충격 비하인드! 제임스 하든 트레이드 나비효과. 르브론, 필라델피아행으로 이어졌다.

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[스포츠조선 류동혁 기자] 2026년 2월 클리블랜드 캐벌리어스는 의미있는 트레이드를 했다. 제임스 하든을 LA 클리퍼스에서 데려왔고, 핵심 포인트 가드 다리우스 갈랜드와 2라운드 지명권을 내주는 트레이드를 단행했다. '나비 효과'가 있었다.

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르브론 제임스가 클리블랜드가 아닌 필라델피아로 이동한 이유가 됐다.

미국 ESPN은 28일(한국시각) '클리블랜드 캐벌리어스의 제임스 하든 영입은 르브론 제임스가 필라델피아 76ers에 합류하기로 한 결정에 간접적으로 영향을 미쳤을 수 있다'고 보도했다.

이 매체는 '제임스 하든이 클리블랜드에 존재한 것 자체가 르브론의 선택에 영향을 미친 것은 아니었다'며 '하지만, 클리블랜드가 다리우스 갈란드와 헤어져 하든을 영입하기로 한 결정이 중요한 역할을 했다고 전해진다'고 보도했다.

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좀 더 정확히 지적하면 '클리블랜드가 하든을 보유한 것이 중요한 것이 아니라, 클리블랜드에 갈랜드가 없었던 게 문제'라고 했다.

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갈랜드의 에이전트는 클러치 포인트다. 르브론 제임스의 절친이자 에이전트 리치 폴이 운영하는 에이전시다.

ESPN은 르브론이 고항팀 클리블랜드 이적 거부 이유를 세 가지 지적했다. 이 매체는 '르브론 제임스가 가족 문제로 클리블랜드를 우선시하지 않았고, 제일런 브라운을 영입하지 않았으며, 갈랜드가 더 이상 로스터에 없었다'고 지적했다.류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com