충격주장! 역대 최고 트리플더블러의 수난. NBA가 원하지 않는다. 美 매체 "이제 유로리그 알아봐"

러셀 웨스트브룩. 사진제공=AP연합

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[스포츠조선 류동혁 기자] 올해 39세의 레전드 러셀 웨스트브룩은 러브콜이 없다. 유로리그에서 답을 찾아야 한다는 주장이 제기됐다.

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미국 ESPN과 바스켓볼 뉴스는 28일(한국시각) '러셀 웨스트브룩이 FA 미아가 될 위기에 처해 있다. NBA 30개팀 중 웨스트브룩을 원하는 팀은 없다'고 보도했다.

지난 시즌에도 고전한 웨스트브룩이었다. 개막 직전 윈나우와 리빌딩 사이에서 혼란을 겪던 새크라멘토 킹스가 웨스트브룩을 영입했다.

웨스트브룩의 기량은 여전하다. 데이터 상으로 놓고 보면 여전히 경쟁력이 있다. 평균 15.2득점, 6.7어시스트, 5.4리바운드를 기록했다.

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올 어라운드 플레이어로서 가치는 여전히 있다.

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한때 웨스트브룩은 정점에 있었다. NBA 역대 트리플더블 1위를 달리고 있다. 총 209회의 트리플 더블을 기록했다.

최고의 메인 볼 핸들러이자 슈퍼스타였던 웨스트브룩의 가치는 급격하게 줄어들고 있다.

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여기에는 이유가 있다.

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일단 나이가 많다. 플레이 스타일 역시 문제가 있다.

특유의 에너지 레벨로 경기를 이끄는 그는 전성기 대비 폭발적 운동능력이 줄어들면서 효율성 저하가 두드러진다. 지난 시즌 야투 성공률은 42.7%에 불과했다. 자유투도 기복이 있다. 즉, 여전히 헤비 볼 핸들러인 그의 특성을 감안할 때 스탯 효율 면에서 마이너스라는 인식이 강하다.

외곽슛의 효율도 떨어진다. 부정확한 외곽슛 성공률은 그의 가장 큰 아킬레스건이다.

현대 NBA 농구의 특성은 5아웃에 의한 스페이싱을 최대화하고 3점슛 중심의 공격 패턴을 가져간다. 즉, 웨스트브룩이 이런 패턴에 가치가 떨어지는 선수가 된다.

게다가 웨스트브룩은 베테랑 미니멈 이상의 연봉과 일정 수준 로테이션 역할을 원하고 있다. NBA 팀들은 신예들의 육성과 리빌딩 방향성에 맞춰 계획이 서 있다. 윈 나우를 노리는 팀들은 좀 더 효율성이 높은 선수들을 선호한다. 이런 복합적 요인이 결합되면서 웨스트브룩은 시장에서 인기가 없다.

바스켓볼 뉴스는 '러셀 웨스트브룩의 스타일을 원하는 NBA 구단을 찾기 쉽지 않다. 그의 슈팅 약점과 심한 실책 비율을 감당할 수 없다. 그는 이제 NBA에서 벗어나 유로리그 진출을 모색할 필요가 있다. 현 시점 최고의 선택이 될 수 있다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com