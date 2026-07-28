2연속 우승 vs 퐁당퐁당 '쉬어가는 시즌'. KCC 이상민 감독의 진단 "부상변수 없으면 6강 충분 가능"

KCC 이상민 감독. 사진제공=KBL

KCC 이상민 감독. 사진제공=KBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] 디펜딩 챔피언 부산 KCC는 매우 흥미롭다.

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지난 시즌 정규리그 6위를 차지한 뒤 플레이오프에서 '슈퍼팀'의 진가를 발휘했다. 결국 파이널 우승을 차지했다.

KCC는 2023~2024시즌 우승반지를 차지한 뒤 다음 시즌 정규리그 9위에 그쳤다. 부상 변수가 많았고, 결국 6강 플레이오프에서 탈락했다.

하지만, FA 최대어 허 훈을 확보한 KCC는 결국 지난 시즌 기적같은 파이널 우승을 차지했다.

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디펜딩 챔피언의 위용을 또 다시 발휘할 지, 아니면 '퐁당퐁당'의 징크스가 재현될 지 궁금한 시즌이다.

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핵심 포워드 송교창이 빠졌다. 일본 B.리그 세레소 오사카로 이적했다. 해외진출 임의탈퇴이기 때문에, 송교창이 세레소 오사카와 계약이 종료되면 곧바로 다음 시즌 KCC로 복귀할 수 있지만, 그럴 가능성은 현 시점에서 매우 낮다. 송교창의 공백이 있다. 최준용 역시 KCC 소속으로 해외진출을 선언한 상황이다.

즉, 다음 시즌 KCC의 객관적 전력 자체는 떨어질 수 있다.

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하지만, 파이널 MVP에 빛나는 리그 최고의 메인 볼 핸들러 허 훈과 최상급 슈터 허 웅이 있고, 국가대표팀에서 맹활약하고 있는 장재석, 신예 윤기찬, 수비 스페셜리스트 김동현 등이 있다. 1옵션 숀 롱도 굳건하다. 2옵션 외국인 선수, 아시아쿼터 영입을 준비 중이다. KCC는 여전히 강력한 경쟁력을 가지고 있다. 하지만, 여전히 불안한 변수들을 가지고 있는 것도 사실이다.

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KCC 이상민 감독은 어떻게 생각할까.

이 감독은 27일 본지와의 전화통화에서 "우리 팀을 불안하게 볼 수 있을 것 같다. 지난 시즌 챔프전 우승을 차지했지만, 정규리그에서는 불안했다. 송교창 공백이 크다"며 "올 시즌 강력한 2가지 변수가 있다. 일단 외국인 선수가 6쿼터를 뛴다는 점이다. 이 부분은은 10개 구단이 공통적이기 때문에 우리도 잘 대처하면 충분히 장점으로 승화시킬 수 있다"고 했다.

또 하나의 변수에 대해 묻자 "우리 팀 내부의 부상 변수다. 지난 시즌에도 주력들의 부상으로 인해 전력이 들쭉날쭉했었다. 올 시즌 핵심 선수들의 부상만 없다면 충분히 6강 이상을 노릴 수 있다"고 했다.

KCC는 플레이오프에만 진출하면 충분히 파이널 진출, 그리고 우승을 노릴 수 있는 팀이다. 허 훈은 '이기는 법'을 아는 야전 사령관이고, 허 훈과 숀 롱의 2대2는 여전히 리그 최고의 공격 옵션 중 하나다. 허 웅 역시 플레이오프에서 더욱 정교한 3점포와 견고한 수비를 발휘할 수 있는 선수다. 최준용도 다음 시즌 국내에 잔류할 가능성이 남아있다.

그는 "올 시즌 각 팀들의 외국인 선수 수준이 확실히 올라갔다. 특히 고양 소노, 원주 DB, 창원 LG의 외국인 선수 조합은 상당히 위력적이다. 중요한 것은 국내 선수와 조화다. 올 시즌 준비를 잘해야 할 것 같다"고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com