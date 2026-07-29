삼성생명, 최예슬 22득점 앞세워 BNK 꺾고 퓨처스리그 개막전 승리

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여자 프로농구 퓨처스리그 개막전에서 삼성생명이 첫 승을 거뒀다.

삼성생명은 29일 부천체육관에서 시작된 '2026 ticketLINK WKBL 퓨처스리그' 조별리그 A조 첫 경기에서 BNK를 65대55로 꺾으며 산뜻하게 출발했다.

지난 시즌 양 팀에서 식스맨으로 뛰었고, 올해 아이치-나고야 아시아게임에서 여자 3X3 농구 국가대표로 뛸 예정인 삼성생명 최예슬과 BNK 김정은의 분전이 돋보인 경기였다. 다음 시즌을 위해 준비를 하는 과정인데다, 아직 정상적인 팀 플레이를 기대하기는 힘든 상황이지만 아시안게임 출전을 위해 일찌감치 페이스를 끌어올리고 있는 두 선수는 이런 가운데서도 제 역할을 했다. 최예슬은 야투율 91%로 22득점, 김정은은 3점포 3개를 비롯해 20득점을 각각 책임졌다.

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특히 삼성생명의 경우 배혜윤과 김단비 등 두 베테랑이 지난 시즌을 끝으로 은퇴를 했기에, 이 공백을 메울 새로운 자원을 발견하는 것이 이번 대회에서 승패보다 중요하다고 할 수 있다. 이런 가운데 최예슬은 전반에만 2점슛 4개를 시도해 모두 성공시키며 11득점으로 팀 공격을 이끌었다.

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이어 41-36으로 쫓긴 4쿼터 시작 후 속공과 3점포, 미들슛, 단독 돌파 등 다양한 루트를 공략하며 팀의 리드를 끝까지 지켜냈다. 이 정도의 페이스를 1군 경기에서도 보여준다면, 이해란 강유림 등에 집중된 공격 부담을 덜어질 수 있을 것으로 기대된다.

최예슬은 경기 후 "3X3 농구를 하다, 오랜만에 5대5 농구를 하면서 처음에는 어색했지만 점차 나아지고 있다"며 "몸싸움이 더 치열하고 슛 찬스가 나면 바로 던져야 하는 등 3X3 농구를 하며 많이 배우고 있다. 선배들이 많이 빠진 올 시즌에 주전으로 자리매김할 수 있도록 더 좋은 플레이를 하겠다"고 말했다.

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한편 저연차 및 신인 선수들에게 실전 경험을 제공하기 위해 지난 2004년 시작된 퓨처스리그는 지난해부터 해외 팀을 초청, 국제대회로 치러지고 있다. 올해도 WKBL 6개 구단을 비롯해 해외 4개팀 등 10개팀이 나선다. 일본에선 지난해 준우승을 거뒀던 일본 대학 선발팀(JUBF)과 지난 시즌 일본 W리그 퓨처 정규리그 3위를 차지한 프레스티지 인터내셔널 아란마레 등 2개팀이 출전했고, 유망주로 구성된 호주 빅토리아주 선발팀 그리고 베트남 국가대표팀도 처음으로 퓨처스리그에 도전장을 내밀었다.

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A조에는 삼성생명, BNK썸, 하나은행, 프레스티지 인터내셔널 아란마레, 호주 빅토리아주 선발팀이, B조에는 KB스타즈, 우리은행, 신한은행, 일본 대학 선발팀, 베트남 국가대표팀이 배정됐다.

대회는 5개 팀씩 두 개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 상위 두 팀이 4강 토너먼트에 진출하는 방식으로 진행된다. 팀당 4경기씩 총 20경기의 예선이 펼쳐지며, 준결승은 8월 5일, 결승은 8월 6일 열린다. 우승팀에는 상금 500만 원, 최우수선수(MVP)에게는 상금 100만 원이 수여된다.

이번 대회는 전 경기 무료 입장으로 진행되며, 유튜브 '여농티비', 네이버 치지직, SOOP, 다음 스포츠와 WKBL 공식 애플리케이션을 통해 모든 경기는 생중계 된다.

부천=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com