르브론 영입 필라델피아! 드디어 순위가 나왔다. NBA 파워랭킹. 1위 샌안, 2위 뉴욕, 필라델피아는 몇 위?

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 류동혁 기자] 드디어 나왔다. 르브론 제임스가 가세한 필라델피아 76ers의 다음 시즌 랭킹은 몇 위일까.

Advertisement

르브론 제임스의 필라델피아 이적이 공식 발표된 직후, 핵심 초점은 필라델피아의 위치였다.

필라델피아의 실제 전력과 샌안토니오 스퍼스, 뉴욕 닉스, 오클라호마시티 선더 등 우승 후보들과 자웅을 겨룰 수 있느냐였다.

이미 미국 주요 통계업체 및 주요 스포츠 매체는 필라델피아의 우승확률과 랭킹을 격상시켰다.

Advertisement

동부 파이널 진출 가능성. 뉴욕 닉스와 함께 최상급으로 올렸고, 우승 확률 역시 톱 5 안에 진입했다. 이미 CBS스포츠는 동부 컨퍼런스에서 뉴욕 닉스에 이어 2위로 랭킹을 매겼다.

Advertisement

그렇다면 30개팀 파워랭킹은 어떻게 될까. 미국 CBS스포츠와 ESPN 등 주요 현지매체들은 중요한 시기에 NBA 30개팀 파워랭킹을 매긴다.

드디어 30개팀 파워랭킹이 발표됐다.

Advertisement

CBS스포츠는 29일(이하 한국시각) 올 시즌 30개팀 NBA 파워랭킹을 매겼다.

Advertisement

1위는 샌안토니오 스퍼스였다. 지난 시즌 오클라호마시티 선더를 서부 파이널에서 물리치고 서부 우승을 차지. 파이널에서 뉴욕 닉스에 패했지만, 올 시즌 여전히 최강 전력을 자랑한다.

빅터 웸반야마가 여전히 강력하고, 스테판 캐슬, 딜런 하퍼가 있다. 올 시즌 FA 시장에서 약점으로 꼽히던 윙맨 자원을 보강했다. 토바이어스 해리스를 데려왔다. 그 이상의 전력 보강은 필요가 없는 샌안토니오 스퍼스의 로스터다.

신예들을 주축인 샌안토니오는 가장 중요한 '경험치'를 완벽하게 쌓았다.

2위는 뉴욕 닉스다. 역시 FA 시장에서 뚜렷한 전력 보강은 없었다. 오히려 핵심 백업 미첼 로빈슨이 전열에서 이탈했지만, 공백을 메울 수 있는 안드레 드루먼드를 데려왔다.

제일런 브런슨을 중심으로 여전히 강력한 베스트 5가 굳건하다.

3위는 오클라호마시티 선더다. 오클라호마는 샤이 길저스 알렉산더를 중심으로 여전히 가장 풍부하면서 위력적 로스터를 가지고 있다. 게다가 지난 시즌 플레이오프에서 부상으로 제 역할을 하지 못했던 제일런 윌리엄스와 아제이 미첼이 본격적으로 가세한다. 루 도트가 이적했지만, 큰 문제는 없다. 즉, 제일런 윌리엄스와 아제이 미첼이 얼마나 큰 임팩트를 줄 것인가, 쳇 홈 그렌이 빅터 웸반야마를 대적할 정도의 성장세를 보일 것인가에 따라서 우승 확률이 변할 가능성이 높다.

필라델피아는 4위를 차지했다. 올 시즌 필라델피아는 FA 시장에서 가장 뛰어난 팀이었다. MVP 레벨의 제일런 브라운을 데려왔고, 르브론 제임스도 영입했다. 즉, 기존의 조엘 엠비드, 타이리스 맥시 등 '빅4'를 만들어냈다. 필라델피아의 재능은 충만하다. 승부처에서 해결사들이 즐비하다.

단, 팀 케미스트리가 문제이긴 하다. 최근 NBA 트렌드는 강력한 트랜지션과 강력한 활동력을 바탕으로 한 강한 공수 압박이다. 필라델피아는 이름값만 놓고 보면 우승 후보로 손색이 없다. 하지만, 엠비드, 르브론의 수비 활동력 부족과 팀 케미스트리의 부족함을 어떻게 메우느냐에 따라서 필라델피아의 우승 확률이 요동칠 것으로 보인다.

5위는 인디애나 페이서스가 차지했다. 메인 볼 핸들러 타이리스 할리버튼이 돌아왔고, 이비차 주바치, 켈리 우브레 주니어가 가세했다.

6위는 토론토 랩터스, 7위는 보스턴 셀틱스, 8위는 미네소타 팀버울브스, 9위는 LA 레이커스, 10위는 디트로이트 피스톤스가 차지했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

◇NBA 파워랭킹(CBS스포츠)

1=샌안토니오

2=뉴욕

3=오클라호마시티

4=필라델피아

5=인디애나

6=토론토

7=보스턴

8=미네소타

9=LA 레이커스

10=디트로이트

11=덴버

12=마이애미

13=클리블랜드

14=휴스턴

15=포틀랜드

16=유타

17=애틀랜타

18=올랜도

19=워싱턴

20=샬럿

21=골든스테이트

22=피닉스

23=댈러스

24=뉴올리언스

25=LA 클리퍼스

26=시카고

27=멤피스

28=새크라멘토

29=브루클린

30=밀워키