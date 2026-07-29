르브론 영입한 필라델피아 A+ 만점, 아데토쿤보 영입 마이애미는 B-. FA 시장 극과 극. 왜 이런 평가를 받았을까?

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 류동혁 기자] 드디어 FA 시장이 일단락됐다. 르브론 제임스가 필라델피아 76ers로 이적하면서 30개 팀의 다음 시즌 핵심 전력의 이동이 사실상 마무리됐다.

Advertisement

이번 FA 시장의 평가가 나왔다.

미국 CBS스포츠가 29일(이하 한국시각) 매겼다. 여기에서 이례적 평가가 있었다.

르브론 제임스가 가세한 필라델피아 76ers는 A+를 받았다. 최고점이다.

Advertisement

반면 르브론 제임스보다 높은 평가를 받는 야니스 아데토쿤보를 영입한 마이애미 히트는 B-를 기록했다. 왜 그럴까.

Advertisement

여기에는 이유가 있다.

필라델피아가 이번 여름 이적 시장에서 만점에 가까운 전력을 구축한 것은 르브론 제임스가 '화룡점정'을 찍었기 때문이다. 이미 제일런 브라운을 획득했다.

Advertisement

그리고 르브론이 들어왔다. 완벽한 '윈 나우 모드'를 현실화시켰다.

Advertisement

CBS스포츠는 '필라델피아의 올 여름 영입은 A+다. 완벽하다. 하지만, 필라델피아가 결코 완벽한 팀이라거나 동부 컨퍼런스 최고 우승 후보라는 뜻은 아니다. 르브론의 나이, 조엘 엠비드의 부상 이력, 다소 아쉬운 수비력, 그리고 볼 점유율이 높은 스타 플레이어들 간의 동선 정리 문제 등 불안 요인은 여전히 존재한다'며 '하지만 지금 전력을 구축하기 위해 내어준 자원을 비교해 보자. 필라델피아는 폴 조지, 1라운드 드래프트 지명권 2장, 미드레벨 엑셉션(MLE), 그리고 벤치 자원 2명을 내주고 제일런 브라운, 르브론 제임스, 딘 웨이드, 앤퍼니 사이먼스, 켄타비우스 콜드웰-포프를 영입했다'고 보도했다.

이 매체는 '순수한 트레이드 자원 배분의 관점에서 볼 때 경이로운 비시즌 성과다. 리스크는 존재하지만, 확실한 우승을 노릴 수 있게 되었다. 오클라호마시티 선더나 샌안토니오 스퍼스처럼 압도적이고 젊은 자원이 풍부한 두 최강자들이 군림하는 상황에서, 하이 리스크, 하이 리턴 행보는 진정한 우승권에 도전하기 위한 유일한 길이다'라고 했다.

완벽한 극찬이다.

반면, 마이애미 히트에 대해서는 '야니스 아데토쿤보를 트레이드로 영입하면서 결과적으로는 과도한 대가를 치렀을 가능성이 높다. 아데토쿤보 영입으로 내준 자원이 엄청나게 가치있기 때문은 아니다. 하지만, 뱀 아데바요를 제외한 모든 핵심 자원을 투입했지만, 우승 전력에서는 2% 부족하기 때문이다. 따라서 르브론 영입전이 마이애미에게 더욱 중요했습니다. 야니스 외에는 득점 창출력이 부족한 상황에서 르브론의 존재가 절실히 필요했다. 하지만, 르브론 영입에는 실패했다'며 '아데토쿤보가 전성기를 몇 년 더 유지할 수 있다면 장기적으로 우승후보로 위상은 올라갔다. 하지만, 뉴욕 닉스의 건재, 대대적 전력 보강을 이룬 필라델피아를 감안하면 동부 컨퍼런스에서 우승을 장담하기엔 전력이 다소 부족하다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com