르브론 놓친 골스. D 그린 1년 계약의 숨은 의미. 골스 내년 슈퍼스타 영입 야망이 숨어 있다

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[스포츠조선 류동혁 기자] 르브론 제임스 영입에 실패한 골든스테이트 워리어스가 드레이먼드 그린과 1년 계약을 연장했다.

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AP통신, 미국 ESPN 등 현지 유력 매체들은 29일(이하 한국시각) 일제히 '드레이먼드 그린이 골든스테이트 워리어스와 1년 2770만 달러에 계약하기로 합의했다'고 보도했다.

올해 36세의 그린은 골든스테이트에서 14시즌 동안 활약한 프랜차이즈 스타다.

강력한 수비력과 스테판 커리와의 찰떡 호흡으로 골든스테이트 왕조를 만든 선수다.

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그는 지난 시즌을 끝으로 2770만 달러의 플레이어 옵션이 있었다. 그린이 원하면 기존 연봉을 받고 잔류할 수도 있었다.

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하지만, 그린은 이 권리를 포기했다. 골든스테이트의 팀 샐러리캡을 덜어주면서 르브론 제임스를 영입할 수 있는 숨통을 틔여주기 위해서였다.

실제 그린은 르브론과 만남을 가지면서 골든스테이트에서의 영입 계획을 말하는 등 최선을 다했다. 하지만, 결국 르브론은 필라델피아 행을 선택했다.

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골든스테이트는 그린과 거의 동일한 수준의 1년 계약을 맺었다. 르브론 영입에 실패하면서 연봉을 줄일 이유가 없었기 때문이다.

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그린은 2012년 데뷔 이후 15번째 시즌을 골든스테이트와 함께 한다. 스테판 커리와 함께 골든스테이트의 아이콘이다. 4회 우승 왕조를 구축한 핵심 리더다. 프랜차이즈 최고 수뇌부와 강력한 신뢰관계를 형성 중이다. 이번 그린의 움직임으로 이런 신뢰 관계는 더욱 돈독해졌다.

즉, 그린의 움직임은 팀과 선수가 두터운 신뢰관계를 바탕으로 한 전략적 타협점에 가깝다. 1년 연장 계약을 한 배경도 있다.

골든스테이트는 커리가 커리어 막바지를 향하고 있다. 골든스테이트는 커리를 중심으로 급성장을 했고, NBA를 대표하는 구단이 됐다. 즉, 현 시점 리그 최고 프랜차이즈 스타 커리의 마지막 커리어의 핵심 목표는 '윈 나우 모드'에 따른 우승 반지다. 즉, 1년 뒤 골든스테이트의 샐러리캡 상황에 따라 또 다시 똑같은 움직임을 반복할 수 있다.

단, 2026~2027시즌이 끝난 뒤 팀내 최고 연봉장인 커리(약 6250만 달러), 지미 버틀러(5680만 달러)의 계약이 끝난다. 커리는 당연히 잔류할 가능성이 높지만, 버틀러의 경우, 슈퍼스타 영입 정책에 따라서 달라질 수 있다. 골든스테이트는 1년 뒤 강력한 팀 개편의 태풍이 휩싸일 가능성이 높다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com