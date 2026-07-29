'또!또! 슈퍼팀이야!' 찰스 바클린의 충격 비판. 르브론의 필라행 "르브론! 마이클 조던 유령을 쫓고 있다"

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[스포츠조선 류동혁 기자] '마이클 조던의 유령을 쫓고 있다!'

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찰스 바클리는 르브론 제임스의 필라델피아행에 대해 이렇게 비판했다.

바클리는 이미 지난 9일 현지매체와의 인터뷰에서 '르브론 제임스의 가장 큰 문제는 우승을 노릴 때마다 이미 구축된 강팀에 합류하거나 우수한 선수를 모아 팀을 인위적으로 제조했다'며 '클리블랜드로 가는 게 가장 적절하다. 아무런 연고도 없는 필라델피아로 이동해 우승을 노리는 것은 단지 마이클 조던의 우승 반지를 추격하기 위한 링 체이싱에 불과하다'고 했다.

또 '르브론 제임스는 조던을 넘어서려는 중압감 때문에 존재하지 않는 가상의 조던 유력을 쫓고 있다'고 비판하기도 했다.

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르브론 제임스는 언급을 자제하고 있고, 마이클 조던은 의미없다고 했던 역사상 가장 위대한 선수 논쟁(GOAT)에서 바클리는 항상 조던의 손을 들었다.

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핵심 이유가 있다.

조던은 커리어 초반 시카고 불스에서 숱한 좌절을 겪었다. 보스턴 셀틱스, 디트로이트 피스톤스와 같은 절대 강호에게 플레이오프에서 항상 좌절했다. 하지만, 결국 이적하지 않았다. 슈퍼팀을 만들지도 않았다. 조던은 시카고에 남아서 스스로를 단련시켰고, 끝내 정상을 차지했다. '정면돌파 정신'을 핵심으로 꼽았다.

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즉 바클리 입장에서는 조던은 도망치지 않고 스스로 더 강력해졌다는 의미다.

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르브론 제임스와 가장 큰 차이점이다. 르브론은 클리블랜드 캐벌리어스에서 마이애미 히트로 이적할 때 당대 최고의 슈팅가드 드웨인 웨이드, 파워포워드 크리스 보시와 '빅3'를 결성했다. 이후 클리블랜드로 돌아갈 때도 철저하게 슈퍼스타들을 불러 모았다. LA 레이커스행을 택할 때도, 이번 필라델피아행도 마찬가지다.

바클리의 '우승 제조설'은 사실이다. 조던과 가장 큰 차이점이기도 하다.

미국 스포츠전문매체 바스켓볼 네트워크는 29일(한국시각) '찰스 바클리는 우승을 하는 올바른 방식은 마이클 조던이 해낸 방식이라고 강조했고, 르브론의 팀 선택의 비판 이유를 밝혔다'고 보도하기도 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com