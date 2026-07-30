[현장분석] 페이스 & 스페이스의 정석 보여준 신한은행, 베트남 대표팀 78점 차 완파. 6명 두자릿수 득점 기록했다.

심수현의 속공 레이업 슛 장면. 사진제공=WKBL

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[부천=스포츠조선 류동혁 기자] 인천 신한은행이 베트남 여자농구 대표팀을 완파했다.

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신한은행은 30일 부천실내체육관에서 열린 '2026 ticketLINK WKBL 퓨처스리그' 조별리그 B조 1차전에서 베트남을 105-27로 완파했다.

한국여자프로농구(WKBL)에서 운영하는 퓨처스리그는 유망주 및 식스맨 선수들의 실전 경험과 기량 발전을 목적으로 비시즌 7~8월에 개최되는 대회다.

2025년부터 국제 교류의 장으로 확대됐다. 6개 구단 유망주 선수들 뿐만 아니라 해외팀을 초청하는 국제 교류전 형태로 변했다. 매우 긍정적 변화였다.

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올해는 베트남 대표팀을 비롯, 프레스티지 인터내셔널 아란마레(일본) 일본 대학 선발팀, 호주 빅토리아주 선발팀이 초청됐다.

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신한은행은 눈 여겨 볼 유망주들이 많다.

스타팅 멤버로 심수현 허유정 이혜미 고나연 이두나가 베스트 5로 나섰다.

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가장 인상적인 부분은 경기 시작부터 강력한 압박 수비를 펼쳤다는 점이다.

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동남아 강호인 베트남은 한국 여자농구보다 수준이 떨어진다. 베트남 대표팀 역시 마찬가지였다.

가드진은 약하다. 신한은행은 강력한 프레스로 공격 루트 자체를 차단했다. 그리고 곧바로 상대 실책을 유도, 스틸에 의한 강력한 트랜지션을 발동시켰다.

1쿼터 12-4로 기세를 잡은 신한은행은 이때부터 베트남 공격을 완벽하게 제어했다.

이혜미가 3점슛 3방을 꽂았고, 심수현은 공수에서 맹활약했다. 부산 BNK에서 트레이드로 신한은행으로 이적한 심수현은 올 시즌을 대비, 몸무게 6kg을 감량했다.

확실히 지난 시즌에 비해 날렵해졌고, 민첩해졌다. 파워의 강점은 그대로였다. 심수현의 트랜지션 게임을 고나연이 잇따라 마무리하는 장면이 나왔다.

특히 4분1초를 남기고 심수현의 질풍같은 돌파에 의한 고나연의 속공 레이업 장면은 압권이었다. 상대 파울에 의한 보너스 자유투까지 넣었다. 곧이은 수비에서 신한은행은 기습적 하프코트 프레스. 심수현이 스틸한 뒤 왼손 레이업 슛으로 마무리, 바스켓 카운트 3점 플레이를 성공시켰다. 신한은행은 이후에도 2연속 수비 성공 이후 속공으로 마무리했다.

신한은행의 강력한 압박에 베트남은 잇따라 실책을 저지르면서 완전히 혼란에 빠졌다.

결국 신한은행은 베트남을 무득점으로 묶은 뒤 무려 24점을 연속으로 몰아넣었다. 36-4, 무려 32점 차로 앞선 채 1쿼터를 마쳤다. 사실상 1쿼터에 경기가 끝났다.

이후에도 신한은행의 압박 강도는 계속 유지됐다.

신한은행은 신예 빅맨 김채은을 넣으면서 골밑 수비와 공격을 강화시켰다. 김채은 역시 골밑에서 무시무시한 지배력을 발휘하면서 22점을 몰아넣었다. 15개의 리바운드를 잡기도 했다.

지난해 신인드래프트 1순위 이가현도 6득점을 몰아넣었다.

심수현(11득점) 이혜미(16득점) 허유정(12득점) 고나연(15득점) 황현정(12득점) 등 무려 6명이 두자릿수 득점을 기록했다.

4쿼터 종료가 울린 시점에서 전광판에 찍힌 숫자는 105-27, 무려 78점 차 대승을 거뒀다.

베트남은 이번 대회 최약체로 평가된다. 이 점을 감안하더라도 신한은행의 이날 공수 압박은 매우 인상적이었다. 강력한 프레스와 거기에 따른 속공의 전광석화처럼 이뤄졌고, 여의치 않으면 코너에 2명의 슈터를 배치. 코트를 넓게 쓰면서 페이스 앤 스페이스의 농구를 유감없이 보여줬다. 부천=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com