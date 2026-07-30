[현장인터뷰] 신한은행 아베 마유미 수석코치 "리바운드에 의한 속공. 공수 압박. 올 시즌 우리 팀의 목표"

아베 마유미 코치. 사진제공=WKBL

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[부천=스포츠조선 류동혁 기자] 인천 신한은행은 팀 컬러를 확실히 보여줬고, 결과는 달콤했다.

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신한은행은 30일 부천실내체육관에서 열린 '2026 ticketLINK WKBL 퓨처스리그' 조별리그 B조 1차전에서 베트남을 105-27로 완파했다.

신한은행은 6명의 무려 두자릿수 득점을 기록했다. 팀 시스템에 의한 고른 공격 루트가 강한 임팩트를 남겼다.

특히 강력한 압박과 거기에 따른 속공 마무리는 매우 인상적이었다. 40분 내내 집중력을 유지했다.

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6개 팀 퓨처스리그 지휘봉은 각 팀의 수석코치가 통상적으로 맡는다.

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신한은행은 아베 마유미 수석코치가 지휘봉을 잡았다. 그는 최윤아 감독 체제에서 수석코치로서 사령탑을 보좌하고 있다.

포워드 출신으로 W리그에서 9년간 맹활약했고, 2011년 은퇴 이후 W리그 주요 구단에서 코치를 역임했다.

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그는 경기가 끝난 뒤 가진 공식 인터뷰에서 "우리의 목표가 리바운드에 의한 속공이다. 40분 내내 지속하는 게 관건이다. 이 점을 이번 대회에서 보강해야 한다"고 했다.

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신한은행의 압박에 대해서는 "팀 목표가 공수에서 적극적으로 압박하는 것이다. 오펜스에서 적극적으로 뛰는 모습들이 있었고, 수비에서도 강한 압박을 주자라는 것이 목표였다"고 했다.

메인 볼 핸들러 심수현에 대해서는 "매우 강한 공격적 성향을 지니고 있고, 팀에 활력을 불어넣는 선수다. 에너지가 매우 좋고 오늘 경기 초반에 그 에너지가 발휘됐다"고 했다. 부천=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com