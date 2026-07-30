[현장인터뷰] 6kg 감량, 체지방 4% 다운. 완벽변신 신한은행 심수현 "올 시즌 핵심 식스맨이 목표"

사진제공=WKBL

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[부천=스포츠조선 류동혁 기자] 확실히 달라졌다. 신한은행 심수현은 특이한 경력을 지니고 있다.

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그는 2022년 신인드래프트 1라운드에 신한은행에 지명된 심수현은 2023년 부산 BNK로 트레이드돼 활약했다. 하지만, 3년 뒤인 올해 5월 최이샘과 트레이드를 통해 3년 만에 친정팀 신한은행 유니폼을 입었다. 트레이드가 많지 않은 여자프로농구에서 이미 2차례 트레이드를 겪은 특별한 경험을 했다.

그는 WKBL 유소녀 농구클럽 출신으로 프로 드래프트 지명을 받았다. 서울 화계초 시절 심수현은 전국 최고의 기량을 가진 선수였다. 숭의여중, 숭의여고를 거친 뒤 프로에 입단했다.

1m65의 신장에 강력한 파워를 지닌 선수다. 하지만, 출전 기회를 많이 받지 못했다.

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매우 공격적이고, 파워가 좋지만, 기술과 세기, 그리고 경기를 읽는 능력이 부족하다는 평가를 받았다.

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심수현은 이번 비시즌에서 극적인 변화를 시도했다. 몸무게를 6kg 줄였고, 체지방은 4%나 감소시켰다. 근육량은 그대로였다.

30일 베트남 대표팀과 가진 퓨처스리그 1차전, 심수현은 확실히 지난 시즌과 다른 모습을 보였다. 순간적 동작은 상당히 빨랐고, 몸은 매우 가벼워 보였다.

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신한은행의 속공을 진두지휘했고, 공수에서 맹활약.

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심수현은 경기가 끝난 뒤 가진 공식 기자회견에서 "일단 첫 경기인데, 시작부터 이기고 시작할 수 있어서 다행이다. 그냥 첫 단추를 잘 끼었다고 생각한다. 좋은 분위기로 가져갈 수 있어서 다행이라고 생각한다"며 "신한은행으로 다시 돌아왔는데, 운동할 때 감독님이나 이경은 코치가 디테일하게 잡아준다. 예를 들면 이런 상황에서는 더 치고 들어가서 패스를 하거나 반대를 봐도 된다와 같은 상황 상황마다 세세하게 설명을 해주신다"고 했다.

그는 "첫번째 트레이드에서는 신입시즌이라 그냥 모든 게 낯설였다. 두번째 트레이드에서는 잘하고 싶다는 생각이 들었다"며 "감독님께서 몸무게를 빼면 좋겠다는 얘기를 했고, 거기에 맞춰서 자연스럽게 많이 빠진 것 같다. 식단 조절을 철저하게 했다. 휴식에는 하루에 한 끼만 먹었고, 운동이 끝난 뒤 오후 6시에 밥을 먹으면 군것질을 일절하지 않았다. 태어나서 농구하면서 이 몸무게가 처음이다. 아직까지는 적응 중이라 힘든데, 몸 자체는 상당히 가볍게 느껴진다. 올 시즌 게임을 뛰는 게 목표다. 이 팀에서 식스맨으로 들어가서 도움되는 역할을 하고 싶다"고 했다. 부천=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com