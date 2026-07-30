[현장분석] 최예슬 이예나 돋보였다. 삼성생명, 일본 아란마레에 분패. 불꽃 추격전, 결국 승부처 실책이 결정적이었다.

삼성생명 최예슬. 사진제공=WKBL

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[부천=스포츠조선 류동혁 기자] 용인 삼성생명이 일본 프레스티지 인터내셔널 아란마레에 분패했다.

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삼성생명은 30일 부천실내체육관에서 열린 '2026 ticketLINK WKBL 퓨처스리그' 조별리그 A조 2차전에서 아란마레에 64-69로 패했다.

삼성생명은 이예나(17득점) 최예슬(15득점)이 분전했지만, 패배를 막지 못했다. 아란마레는 히라오카 나오(16득점), 다지마 유키나(11득점)가 맹활약했다.

1쿼터, 양팀 모두 일찌감치 팀 파울에 걸렸다. 강력한 압박과 수비에 초점을 맞췄다.

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아란마레가 앞서기 시작했다. 아란마레는 일본여자프로농구 2부 리그 팀이지만, 만만치 않은 전력을 갖춘 팀이다.

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포인트가드 쓰치다 호노카를 비롯해 1m87의 장신 빅맨 쿰바 디아산이 버티고 있다. 포워드 마카베 아야노도 있다. 주전과 백업진의 조화가 돋보이는 팀이다.

삼성생명은 조수아 최예슬 유하은 이예나 임규리가 스타팅 멤버. 벤치에는 이다연과 아시아쿼터 미야사카 모모나가 있다.

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1쿼터는 팽팽했다. 아란마레는 강력한 트랜지션과 풀 코트 프레스로 경기를 주도했지만, 삼성생명 역시 이예나가 5득점을 터뜨렸고, 최예슬, 유하은도 힘을 보탰다.

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13-11, 2점 차 뒤진 채 삼성생명은 1쿼터 종료.

하지만, 2쿼터 아란마레는 속도를 더욱 높였다. 1쿼터 득점이 없었던 주전 슈터 야노 히로미가 적극적 리바운드로 골밑을 공략한 뒤 3점포까지 터뜨렸다.

게다가 아란마레의 속공에 삼성생명의 속도가 다소 떨어졌다. 파죽지세였다. 23-11, 12점 차까지 벌어졌다. 삼성생명은 모모나의 기습적 3점포로 추격을 했지만, 아란마레의 활동력은 여전히 위력적이었다.

단, 삼성생명은 모모나를 중심으로 조직적 공격을 효율적으로 펼쳤다. 모모나의 날카로운 패스가 이다연의 2점슛으로 연결됐고, 최예슬의 3점포. 그리고 모모나가 특유의 헤지테이션에 의한 골밑 돌파를 성공시켰다. 수비의 집중력을 유지하면서 반격에 성공했다. 2쿼터 4분40초를 남기고 25-21, 4점 차까지 추격했다. 아란마레의 작전타임.

전열을 정비한 아란마레는 사토 다카코의 3점포가 터지면서 기세를 올렸다. 삼성생명의 공격이 실패하자, 사토가 또 다시 스크린을 활용한 베이스라인 오프 더 볼 무브로 미드 점퍼를 성공시켰다. 그리고 히라오카 나오의 날카로운 컷인까지 나왔다. 32-21, 11점 차로 다시 점수 차가 벌어졌다. 삼성생명의 작전타임.

전열을 정비한 삼성생명은 약속된 플레이로 이예나가 3점포를 터뜨렸다.

이번 퓨처스리그에서 삼성생명은 최예슬 유하은 이예나의 성장을 기대하고 있다. 최예슬과 이예나는 이번 대회에서 상당히 좋은 모습을 보여주고 있다.

기세가 오른 삼성생명은 잇따라 상대 파울에 의한 자유투를 얻었지만, 4개를 모두 실패했다. 그러자, 아란마레는 디아산이 공격 리바운드의 의한 풋백 득점으로 응징했다. 속공까지 허용했다.

결국 39-27, 12점 차 아란마레의 리드로 전반이 끝났다.

3쿼터가 시작됐다. 삼성생명 임규리가 골밑에서 위력적 블록슛을 하면서 기세를 올렸다. 하지만, 삼성생명은 골밑 공격 효율이 떨어졌다. 방지온의 포스트 업이 실패했고, 패스 미스가 있었다.

일본은 나이토 유이가 3점포와 골밑 돌파로 연속 5득점. 15점 차로 벌어졌다. 그러자, 삼성생명은 임규리가 강한 범핑 이후 미드 점퍼로 흐름을 끊었다.

이다연의 골밑슛, 최예슬의 3점포가 잇따라 성공했다. 9점 차까지 추격.

그리고 10점 안팎으로 팽팽한 대치가 이어졌다. 그리고 삼성생명은 4쿼터 막판 힘을 냈다.

4쿼터 2분57초를 남기고 최예슬의 3점포가 터졌다. 이번 대회에서 최예슬은 확실히 임팩트가 있다. 그리고 삼성생명은 수비 집중력을 보였다. 모모나가 자유투 2개를 모두 성공시켰고, 이다연과 임규리 역시 자유투 2개 중 하나를 성공시켰다. 67-64, 3점 차로 추격했다. 남은 시간은 1분17초.

승부처였다. 아란마레는 4쿼터 막판 공격 효율이 급격히 떨어졌다.

이때 삼성생명은 임규리가 드리블 이후 실책. 히로미가 스틸을 기록했다. 결정적이었다. 아란마레는 공격을 실패했지만, 다지마 유키나의 공격 리바운드를 잡아냈다. 남은 시간은 14초에 불과했다.

결국 삼성생명은 파울을 할 수밖에 없었다. 결국 여기에서 승패가 결정됐다. 부천=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com