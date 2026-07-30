[현장분석] 끝내줬던 KB 시스템 농구. 송윤하 더블더블+7인 로테이션 미학. 일본대학선발 70-61 완파, 2연승 4강 확정적이다

사진제공=WKBL

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[부천=스포츠조선 류동혁 기자] 청주 KB는 너무나 강력했다.

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KB는 30일 부천실내체육관에서 열린 '2026 ticketLINK WKBL 퓨처스리그' 조별리그 B조 2차전에서 일본 대학선발을 70-61로 완파했다.

송윤하가 14득점, 11리바운드, 고리미가 15득점, 5리바운드, 성수연이 11득점, 7어시스트, 양지수가 10득점, 4스틸을 기록했다.

1차전에서 우리은행을 74-51로 잡아낸 KB는 2연승으로 4강 진출 확률을 높였다.

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강력했다. 성수연 이여명 양지수 이윤미 고현지가 스타팅으로 나선 KB는 정돈된 세트 오펜스와 강력한 압박으로 일본 대학 선발을 압박했다.

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초반 팽팽했다. 1쿼터 고른 득점을 보이면서 17-13으로 앞서 나갔다.

2쿼터 좋은 패스워크로 이윤미의 3점포가 터졌다. 기세가 오른 KB는 고리미와 양지수의 3점포까지 터지면서 점수를 벌렸다.

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3쿼터 송윤하의 미드 점퍼로 기분좋게 출발한 KB는 성수연의 스틸, 그리고 2점슛이 터졌다. 날카로운 패스 게임으로 송윤하와 고리미가 잇따라 확률높은 2점 게임으로 팀을 이끌었다. 3쿼터 2분26초를 남기고 57-39, 무려 18점 차까지 리드했다.

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하지만, 일본 대학선발은 젊음을 무기로 체력전을 감행했다. 8명의 로스터밖에 없는 KB는 조금씩 체력 저하가 발생했다. 결국 조금씩 추격을 당했다. 스위치 디펜스 미스로 오픈 3점포를 허용하기도 했다.

57-51, 6점 차까지 추격당한 KB. 이윤미가 페이크 이후 침착하게 미드 점퍼를 꽂았다. 하지만, 일본은 기쿠치 미란이 예리한 골밑 돌파를 성공시키면서 기세를 올렸다.

하지만, KB는 승부처에서 이윤미가 결정적 돌파를 성공시킨 뒤 송윤하마저 미드 점퍼를 꽂으면서 65-53, 12점 차로 달아나며 승부를 결정지었다.

2년 전, 박지수의 공백을 스몰 라인업 시스템으로 메운 KB는 지난 시즌 절정의 경기력을 과시했다. 허예은 강이슬 뿐만 아니라 이채은, 사카이 사라, 송윤하 등이 맹활약하면서 파이널 우승을 차지했다.

이제, KB의 강력한 압박과 트랜지션, 그리고 3점포로 대표되는 KB의 공수 시스템은 팀에 정립됐다. 이번 퓨처스리그에서 알 수 있다.

KB는 신예와 백업선수들이 팀을 이뤘지만, 팀 컬러인 공수 압박과 트랜지션은 그대로 이어갔다. 이여명 성수연이 백코트진에서 볼 핸들러를 맡고 송윤하를 중심으로 이윤미 양지수가 효율적 움직임으로 공수의 핵심을 만든다. 세트 오펜스에서도 2대2와 코너 3점을 노리는 시스템으로 매우 강한 활동력을 보였다.

이날 일본 대학 선발의 압박 능력은 이번 대회 최상위권이었지만, KB는 밀리지 않았다. 오히려 압박에서 압도했고, 여유있는 모습도 있었다. KB는 신한은행과 베트남 국가대표팀과 경기가 남아있다. 베트남이 이번 대회 최약체임을 감안하면 4강은 사실상 결정된 셈이다. 우승까지 노릴 수 있는 전력이다. 부천=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com