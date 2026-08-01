르브론의 필라델피아? 샌안토니오가 최적 우승후보. 美 매체 "파이널 좌절 샌안, 우승 위한 전초전이다"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 르브론 제임스의 필라델피아? 아니다. 다음 시즌 우승후보 1순위는 샌안토니오 스퍼스다.

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미국 ESPN은 1일(이하 한국시각) '샌안토니오는 우승후보로서 모든 조건을 충족하한다. 우승 후보로서 최상위 리그에 자리 잡고 있다'며 '빅터 웸반야마는 리그를 지배하는 슈퍼스타가 됐다. 여러 명의 스타급 선수들이 있고 풍부한 벤치를 보유하고 있다. 이 팀은 지난 시즌 공격과 수비 모두 상위 3위 안에 들었다'며 '샌안토니오의 젊음이 지난 시즌에는 욕 닉스와의 파이널에서 약점으로 돌아왔다. 하지만, 귀중한 경험을 쌓았다. 2025년 오클라호마시티 선더는 뛰어난 젊은 팀들이 포스트시즌에서 약점을 빠르게 배울 수 있음을 증명했다'고 보도했다.

최근 NBA 역사에서도 이 '경험'은 매우 중요하다는 것을 알 수 있다.

이 매체는 '지난 8팀 챔피언 중 7팀은 우승 직전 최소 컨퍼런스 준결승에 진출했고, 6팀은 컨퍼런스 결승 진출을 기반으로 했다'고 했다.

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즉, 샌안토니오의 지난 시즌 파이널 진출, 그리고 좌절은 올 시즌 우승을 위한 전초 단계라는 의미다.

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ESPN은 '지난 시즌 파이널에서 샌안토니오는 뉴욕 닉스를 상대로 4쿼터 번번이 무너지는 모습이 있었다. 하지만, 파이널에서 승리할 수 있는 위치에 있었다는 사실은 앞으로 최고 수준에서 경쟁할 수 있다는 의미다. 야니스 아데토쿤보의 밀워키 벅스가 2019년 동부 컨퍼런스 결승에서 패했다가 2021년에 우승을 끝내 차지했다. 제이슨 테이텀과 제일런 브라운의 보스턴 셀틱스가 2024년 우승 직전 수 차례 플레이오프에 좌절한 경험도 있다'며 '샌안토니오는 이번 오프시즌에 큰 이탈이 없었다. 베테랑 포워드 토비아스 해리스를 데려오면서 프런트코트 로테이션을 개선시켰다. (정규리그) 60승 시즌을 위한 모든 요소가 준비되어 있으며, 웸반야마가 첫 MVP를 차지할 수도 있다''고 했다.

단, 하나의 변수도 지적했다. 이 매체는 '샌안토니오의 가장 큰 의문(변수)은 미치 존슨(감독)일 것이다. 그는 감독으로서 첫 풀 시즌에서 파이널을 지휘했다. 이 부분이 문제가 될 수 있다고 생각할 수 있다. 하지만, 미치 존슨의 경험 부족은 결정적이지 않다. 지난 8번의 우승 팀 중 7차례는 이전에 챔피언십을 우승한 적이 없는 감독들이 이끌었다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com