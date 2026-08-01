"또 슈퍼팀을 선택했다고?" 르브론 슈퍼팀 이적 비판, 충격 반박 나왔다. "르브론, 슈퍼팀 선택한 거 아니야! 스토리를 만들 뿐이야"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 르브론 제임스는 필라델피아 76ers를 선택했다.

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많은 비판이 있었다. 대표적으로 찰스 바클리였다.

그는 르브론의 필라델피아행이 확정되자 '르브론 제임스의 가장 큰 문제는 팀을 인위적으로 제조했다는 점이다. 그는 우승을 노리는 링 체이서이고, 조던을 넘어서려는 중압감 때문에 존재하지 않는 가상의 조던 유력을 쫓고 있다'고 비판했다.

그의 주장에는 논거가 있었다. 커리어 초반 시카고 불스에서 숱한 좌절을 겪은 르브론은 보스턴 셀틱스, 디트로이트 피스톤스에게 플레이오프에서 좌절을 거듭했지만, 이적하지 않았다. 슈퍼팀을 만들지도 않았고 시카고에 남아서 스스로를 단련시켰다. 끝내 6회 우승을 차지하면서 시카고 왕조를 만들어냈다. '정면돌파 정신'이 핵심이었다.

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르브론 제임스는 첫 이적에서 우승을 최우선 목표로 삼았다. 마이애미 히트로 이적, 당대 최고의 슈팅가드 드웨인 웨이드, 파워포워드 크리스 보시와 '빅3'를 결성했다. 이후 클리블랜드로 돌아갈 때도 카이리 어빙, 케빈 러브와 함께 했고, LA 레이커스행을 택할 때 앤서니 데이비스와 호흡을 맞췄다. '슈퍼팀'을 항상 만들려고 했고, 구단의 우승 전략에 깊숙히 개입했다.

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하지만, 이 움직임에 대한 반론이 나왔다.

클리블랜드에서 팀동료로 활약한 이만 슘퍼트가 현지 팟 캐스트를 통해 르브론의 필라델피아행에 대해 언급했다.

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그는 '르브론은 아직까지 마음 속에서 아이를 가지고 있다. 필라델피아를 선택한 이유는 스토리 때문이다. 이야기를 창조하고 싶어하기 때문이다'라고 했다.

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필라델피아는 43년 동안 우승 반지를 끼지 못했다. 필라델피아는 1982~1983시즌 파이널 우승을 차지했다. 무려 43년 전이다.

당시 모제스 말론, 줄리어스 어빙 등을 압세워 정규리그 65승17패를 기록한 뒤 플레이오프에서 단 1패(12승)만을 기록하며 압도적 우승을 차지했다. 그리고 지금까지 단 하나의 우승반지도 얻지 못했다.

르브론 제임스의 행선지는 많은 선택지가 있었다. 스테판 커리와 호흡을 맞출 수 있는 골든스테이트가 원했고, 야니스 아데토쿤보를 영입한 마이애미 히트도 있었다.

하지만, 필라델피아를 선택했다. 조엘 엠비드, 타이리스 맥시, 그리고 보스턴에서 가세한 제일런 브라운이 있었다.

슘퍼트는 '르브론은 도전을 좋아하는 것 같다. 그는 여전히 마음 속에서는 아이다. 마치 이야기가 있는 것 같다. 필라델피아행을 결정한 이유 중 하나는 43년 동안 우승 반지를 얻지 못했다. 이 스토리가 르브론의 결정에 많은 영향을 미쳤을 것이라 생각한다'며 '르브론의 비판자들은 르브론이 항상 슈퍼팀을 원한다고 한다. 하지만, 르브론은 마이애미 히트로 이적할 때를 제외하면 제대로 된 팀에 가지 않았다. 클리블랜드는 2014년 복귀했을 때 카이리 어빙을 이미 보유하고 있었고, 영입한 선수는 케빈 러브 뿐이었다. LA 레이커스는 젊은 슈퍼스타등를 트레이드하고 앤서니 데이비스만을 영입했다'고 했다.

그는 '클리블랜드는 4년 연속 플레이오프 진출에 실패하고 있었다. LA 레이커스는 5년 연속 포스트시즌에 진출하지 못했다. 르브론 합류 이후에도 우승권과는 거리가 멀었다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com