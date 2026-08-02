"내가 골든스테이트에서 뛸 때와 비슷하잖아!" 케빈 듀란트의 극찬. "르브론의 필라델피아, 25득점 이상 선수가 4명. 완벽한 우승후보"

AP연합

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[스포츠조선 류동혁 기자] 2016~2017시즌 NBA는 충격적인 팀이 탄생했다. 당대 최상급 전력을 과시한 골든스테이트 워리어스가 지구 1옵션 케빈 듀란트마저 영입했다.

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무시무시했다. 듀란트는 3시즌을 골든스테이트에서 뛰었다. 3년 연속 파이널 진출을 했고, 2회 우승을 차지했다.

특히 2016~2017시즌에는 플레이오프에서 16승1패, 압도적 전력을 자랑했다. NBA 역대 단일 플레이오프 최고 승률을 기록했다.

듀란트는 2연속 파이널 MVP를 차지했다.

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당시 골든스테이트 주전 라인업은 햄프턴스 파이브Hamptons Five), 혹은 데스 라인업으로 불렸다. 스테판 커리와 클레이 톰슨의 백코트진. 안드레 이궈달라, 드레이먼드 그린, 그리고 듀란트가 결합했다.

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당시 압도적 코트 스페이싱과 5명 전원이 패싱 게임을 할 수 있었다. 커리와 톰슨이 중심이 된 골든스테이트의 스페이싱과 커리, 듀란트의 에이스 그래비티가 결합했다. 승부처에서는 압도적 듀란트의 1대1이 결합됐다.

역대 최고의 팀이라는 찬사를 받았다.

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그 중심에 있었던 듀란트는 브루클린 네츠를 거쳐 휴스턴 로케츠에 있다.

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그는 2일(한국시각) 르브론 제임스가 합류한 필라델피아 76ers와 당시 골든스테이트를 비교했다.

미국 ESPN은 '케빈 듀란트가 필라델피아의 스타 파워를 자신의 골든스테이트 팀과 비교하다'는 제하의 기사에서 '듀란트는 필라델피아의 르브론 제임스, 제일런 브라운, 조엘 엠비드, 타이리스 맥시의 득점 폭발력을 극찬하면서 스테판 커리, 클레이 톰슨, 그리고 자신이 속했던 골든스테이트의 팀과 비슷하다고 했다'고 보도했다.

그는 USA 농구행사에서 '필라델피아는 평균 25점 이상을 할 수 있는 선수가 4명이나 있다. 당연히 그들은 우승 후보가 될 것이라 생각한다. 그들의 팀을 보는 것은 매우 흥미롭다'며 '르브론이 필라델피아 행은 전혀 알지 못했다. 르브론은 (이런 트레이드를) 은밀하게 진행한다. 그가 우승할 가능성이 높은 팀에 가는 것은 훌륭한 결정이다. 필라델피아는 훌륭한 시장이 있고, 리그에도 큰 도움이 된다'고 했다.

ESPN은 '보스턴 셀틱스에서 제일런 브라운을 트레이드로 영입하고 르브론을 데려온 필라델피아는 오클라호마시티 선더와 샌안토니오 스퍼스에 이은 세번째 강력한 우승후보로 꼽히고 있다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com