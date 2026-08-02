[현장분석] 부산 BNK 드디어 첫 승! 김민아 김정은 이원정 삼각편대 위력. 빅토리아 장신벽 무너뜨렸다.

사진제공=WKBL

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[부천=스포츠조선 류동혁 기자] 부산 BNK가 이번 대회 첫 승리를 거뒀다.

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BNK는 2일 부천실내체육관에서 열린 '2026 ticketLINK WKBL 퓨처스리그' 조별리그 A조 3차전에서 김민아(22득점, 5어시스트)와 이원정(19득점) 김정은(16득점)의 삼각편대를 앞세워 호주 빅토리아 선발팀을 77대65로 눌렀다.

BNK는 1승2패를 기록하며 4강 진출의 실낱 같은 희망을 이어갔고, 빅토리아는 남은 경기에 상관없이 4강 탈락이 확정됐다.

유망주들의 실전무대 퓨처스리그는 2025년부터 국제 대회로 격상, 6개 구단 신예 선수들 뿐만 아니라 해외팀을 초청하는 국제 교류전이 됐다. 올해 베트남 대표팀, 프레스티지 인터내셔널 아란마레(일본) 일본 대학 선발팀, 호주 빅토리아주 선발팀 등 총 4개의 해외팀이 초청됐다.

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10개팀 2개조로 나뉘어 열리는 이번 대회는 각조 상위 2팀이 4강 토너먼트 우승팀을 가린다.

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두 팀은 모두 2연패에 빠져 있었다. 첫 승이 절실했다. BNK는 삼성생명(55대65), 하나은행(62대77)에 잇따라 패했다. 빅토리아는 하나은행(79대83) 아란마레(56대81)에게 각각 졌다.

전반은 팽팽했다.

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1쿼터 BNK 마무리가 좋았다. 김민아의 예리한 패스를 이원정이 3점슛으로 마무리했다.

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23-22, 1점 차 리드로 1쿼터를 마무리했다. 기세가 오른 BNK는 지난해 1라운드 2순위로 뽑힌 신예 이원정과 김민아를 앞세워 28-22 6점 차 리드를 잡았다. 하지만, 빅토리아는 골밑을 장악하면서 맹추격. 결국 전반은 40-38, 2점 차 BNK의 우위로 종료됐다.

3쿼터 초반 BNK는 강하게 밀어부쳤다. 수비의 압박이 강해졌다. 빅토리아는 볼 핸들러의 약점이 있었다. 김민아가 스틸 이후 그림같은 패스로 박다원의 골밑슛을 이끌었고, 돌파 이후 절묘한 페이크로 깔끔한 돌파에 성공했다. 김정은의 돌파까지 이어지면서 BNK는 48-38, 10점 차 리드를 잡아냈다. 빅토리아의 작전타임.

빅토리아는 간헐적 반격을 했지만, 3쿼터 막판 잇따라 실책을 범했다. BNK는 빠른 트랜지션을 바탕으로 속공 득점을 연속으로 성공시키며 결국 60-49, 11점 차 리드로 3쿼터를 끝냈다.

4쿼터 BNK는 새로운 전술을 사용했다. 박성진과 김도연 빅맨 2명을 모두 넣으면서 더블 포스트 시스템으로 경기를 진행했다.

하지만, 빅토리아는 에이스 켈시 그리핀이 임팩트있는 돌파를 성공시켰다. 그리핀은 올해 39세의 베테랑으로 2010년 WNBA 신인드래프트 전체 3순위로 지명된 선수다. WNBA에서 활약한 뒤 호주 국적을 취득, 호주 여자농구 리그에서 5차례 우승을 이끈 전설적 선수다.

1m88의 큰 키를 바탕으로 골밑을 휘저으면서 맹추격을 이끌었다. 결구 4쿼터 5분1초를 남기고 65-61, 4점 차까지 추격했다.

하지만, 승부처에서 BNK는 김민아의 골밑 돌파, 이원정의 1대1 미드 점퍼로 6점 차 간격을 유지했다.

결국 경기종료 1분8초를 남기고 김민아의 킥 아웃 패스에 의한 이원정의 코너 3점포가 터졌다. 74-65, 사실상 승패를 결정짓는 슛이었다. 부천=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

WKBL 퓨처스 조별 중간 순위(2일 오후 4시 기준)

A조

순위=팀=성적

1=아란마레=2승

2=삼성생명=2승1패

2=하나은행=2승1패

4=BNK=1승2패

5=빅토리아=3패

B조

1=KB스타즈=3승

2=신한은행=2승1패

3=일본 대학선발=1승1패

4=우리은행=2패

4=베트남=2패