[퓨처스인터뷰] 첫 승 신고 BNK 김영화 코치 "신인 이원정 공격도 OK! 코골절 변소정 다음 경기 투입 고민 중"

사진제공=WKBL

BNK 변소정. 사진제공=WKBL

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[부천=스포츠조선 류동혁 기자] 부산 BNK는 퓨처스리그에서 첫 승을 거뒀다.

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이번 대회에는 김영화 BNK 코치가 지휘봉을 잡았다.

김 코치는 2일 호주 빅토리아를 물리친 뒤 가진 공식 기자회견에서 "선수들이 약속한 플레이를 했다. 자신있게 했던 게 좋았다"고 했다.

선수들의 몸상태에 대해서는 "70~80% 정도 올라온 상황이다. 김정은 이원정이 공백이 있어서 완전체로 맞추지 못하고 있다"고 했다.

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BNK는 핵심 포워드 변소정이 코 부상을 당했다.

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그는 "코 골절이 되어서 무리를 시키지 않으려고 했었다. 상태를 봐서 다음 경기 준비하려 하고 있다"고 했다.

이날 BNK는 박성진 김도연을 투입하는 더블 포스트를 사용했다.

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김 코치는 "두 빅맨이 경기 출전을 많이 못 하니까, 기량에 비해서 경기력이 잘 나오지 않는다. 작은 선수들도 맡아야 하는데 발이 느려서 속도도 내야 한다. 경기 감각이 아닌 위축된 부분이 좀 많다. 경기를 많이 못 뛰어서 그렇다. 더블 포스트는 오늘 한정으로 썼다. 빅토리아의 높이 때문"이라고 했다.

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이원정은 이날 22득점을 올렸다. 수비에서 기대를 모으는 선수다.

김 코치는 "공격도 괜찮다. 1번보다 2번에 가까운 선수다. 3점슛도 나쁘지 않은 선수다. 퓨처스리그에서는 이원정이 1번 역할을 하니까 아무래도 체력적으로 부담감이 있다. 볼을 오래 가지고 있기 때문에 수비에서 못 보여준 것 같다. 김정은과 김민아는 비 시즌 훈련을 잘하고 있고 몸 상태도 올라온 상태다. 수비를 먼저 주문을 하고 있다. 자신있게 오픈 찬스 자신있게 던지는 게 중요하다"고 했다. 부천=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com