[퓨처스 인터뷰] BNK 김정은 "슈팅 연습을 바꿨다. 슈팅 효율을 높여야 한다"

사진제공=WKBL

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[부천=스포츠조선 류동혁 기자] 부산 BNK가 이번 대회 첫 승리를 거뒀다.

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BNK는 2일 부천실내체육관에서 열린 '2026 ticketLINK WKBL 퓨처스리그' 조별리그 A조 3차전에서 김민아(22득점, 5어시스트)와 이원정(19득점) 김정은(16득점)의 삼각편대를 앞세워 호주 빅토리아 선발팀을 77대65로 눌렀다.

김정은은 퓨처스리그에 참가한 BNK 선수 중 가장 주전에 가까운 선수다. 지난 시즌에도 핵심 백업이었다. 이날도 매우 좋은 경기력을 보였다.

그는 경기가 끝난 뒤 가진 공식 기자회견에서 "2경기 모두 지고 (변)소정 언니도 부상을 당하면서 오늘 경기는 꼭 이겨야 한다고 생각했는데, 이길 수 있어서 좋았다"며 "비 시즌 3대3 대표팀에서 뛰고 있다. 일정이 조금 바쁘긴 하다. 3대3과 5대5는 같은 농구인데 다른 종목인 것 같다. 코트 적응도 해야 한다. 그래도 트리플 잼 대회를 나가면서 새로운 선수에게 부딪치는 게 도움이 되지 않을까 생각한다. 기회가 있으면 조금이라도 더 뛰고 부딪치면 좋겠다"고 했다.

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그는 "아직까지 지난 시즌에 비해 크게 (개인기량이) 발전한 점을 잘 모르겠다. 아직 트리플 잼이나 퓨처스리그만 뛰었으니까. 시즌 들어가면 언니들과 부딪쳐야 한다. 기회부터 차근차근 많이 뛰면서 기회도 게임을 해봐야 한다고 생각한다"며 "체력은 기본적으로 운동을 해야 한다고 생각한다. 슛을 연습할 때마다 많이 던지는 것보다는 생각한 10개 메이드를 연속으로 성공할 때까지 던진다. 슈팅 연습을 확률을 높이는 방향으로 초점을 맞추고 있다"고 했다.

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그는 지난 시즌 기대를 모았지만, 기복이 심한 플레이를 정규리그에서 펼쳤다.

그는 "팀이 정해져 있는 틀이나 움직임이 있는데 감독님이 원하시는 것을 캐치하지 못했다. 그런 부분을 보여줘야 한다고 생각한다. 실수하지 않고 미스없이 게임 뛰는 게 올 시즌 목표"라고 했다. 부천=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com