[현장분석] 우리은행 첫 승! 변하정 더블더블, 김솔 최예원 22득점 폭발. 베트남 대표팀 완파

우리은행 변하정. 사진제공=WKBL

우리은행 박소영. 사진제공=WKBL

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[부천=스포츠조선 류동혁 기자] 아산 우리은행이 퓨처스리그 첫 승을 거뒀다.

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우리은행은 2일 부천실내체육관에서 열린 '2026 ticketLINK WKBL 퓨처스리그' 조별리그 A조 3차전에서 김솔(22득점) 변하정(16득점, 12리바운드) 최예원(22득점) 박소영(18득점) 등 주전 4명이 두자릿수 득점을 올리면서 베트남 대표팀을 91-53으로 완파했다.

우리은행은 1승2패를 기록했고, 베트남 대표팀은 3연패에 빠졌다.

유망주들의 실전무대 퓨처스리그는 2025년부터 국제 대회로 격상, 6개 구단 신예 선수들 뿐만 아니라 해외팀을 초청하는 국제 교류전이 됐다. 올해 베트남 대표팀, 프레스티지 인터내셔널 아란마레(일본) 일본 대학 선발팀, 호주 빅토리아주 선발팀 등 총 4개의 해외팀이 초청됐다.

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10개팀 2개조로 나뉘어 열리는 이번 대회는 각조 상위 2팀이 4강 토너먼트 우승팀을 가린다.

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두 팀은 모두 2연패에 빠져 있었다. 첫 승이 절실했다.

베트남 대표팀은 이번 대회 최약체다. 동남아시아에서는 다크호스로 꼽히지만, 한국 여자농구와는 수준 차이가 있다.

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단, 우리은행의 사정도 좋은 편은 아니다. 우리은행은 단 7명으로 로스터를 꾸렸다. 오랫동안 최정상의 자리에 있었던 우리은행은 유망주 수급이 쉽지 않았다. 백업진은 두텁지 않다.

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출전이 유력했던 아시아쿼터 2옵션 카타야마 나나마저 어깨 부상으로 이번 대회 결장했다.

급하게 베테랑 이명관과 강계리를 퓨처스 스쿼드에 올렸다. 단, 두 선수의 출전시간은 제한적이다. 퓨처스리그 특성상 신예들에게 많은 출전 기회를 주기 위해서였다.

우리은행의 공수 시스템은 나쁘지 않다. 탄탄하다. 활동력도 좋은 편이다. 하지만, 5명의 주전 라인업이 많은 출전시간을 가져간다. 팀 구조상 어쩔 수 없다. 체력적 부담감이 많을 수밖에 없다.

박소영 최예원 변하정 김솔 오승인의 호흡과 활동력은 나쁘지 않지만, 시스템의 한계가 명확하다.

주목할 선수는 변하정이다. BNK 변소정의 동생인 변하정은 강력한 파워와 좋은 활동력으로 지난 시즌 수비와 리바운드에서 좋은 모습을 보였다. 이번 퓨처스리그에서는 에이스라는 중책을 맡았다.

변하정은 공격에서 간결하면서 위력적이었다. 파워를 앞세운 묵직한 골밑 돌파로 공격 활로를 뚫었고, 수비에서도 중심을 잡아줬다. 볼 핸들러 박소영은 경기 조율을 하면서도 날카로운 돌파로 득점을 만들어냈다. 23-13, 1쿼터를 앞선 우리은행은 2쿼터 베트남에게 속공과 골밑 돌파를 허용하면서 6점 차 추격을 당했다. 하지만, 좋은 패스연결에 의한 최예원의 코너 3점포로 다시 달아났다.

김솔의 3점포가 터졌고, 오승인의 좋은 블록슛까지 나왔다. 박소영이 공격 리바운드에 의한 골밑슛까지 성공시키며 45-28, 17점 차 앞선 채 전반을 끝냈다.

3쿼터 우리은행은 승패를 완전히 결정지었다. 오승인의 골밑 돌파, 김솔의 득점, 그리고 박소영의 3점슛을 포함, 5연속 득점을 몰아넣으면서 베트남을 압도했다. 3쿼터 4분이 남은 시점에서 62-32, 30점 차까지 리드를 벌리면서 일찌감치 승리를 확정지었다. 부천=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

WKBL 퓨처스 조별 중간 순위(2일 오후 6시30분 기준)

A조

순위=팀=성적

1=아란마레=2승

2=삼성생명=2승1패

2=하나은행=2승1패

4=BNK=1승2패

5=빅토리아=3패

B조

1=KB스타즈=3승

2=신한은행=2승1패

3=일본 대학선발=1승1패

4=우리은행=1승2패

5=베트남=3패