[현장분석] 양인영 부상결장 하나은행. 아란마레에 완패, 아쉬운 4강 탈락. 삼성생명 어부지리 4강 진출 확정

사진제공=WKBL

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[부천=스포츠조선 류동혁 기자] 부천 하나은행이 일본 아란마레에게 패했다.

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하나은행은 2일 부천실내체육관에서 열린 '2026 ticketLINK WKBL 퓨처스리그' 조별리그 A조 3차전에서 77대101로 완패했다.

고서연이 22득점, 스나가와 나츠키가 13득점, 박진영이 16득점으로 분전했다.

아란마레는 3연승으로 A조 1위를 확정, B조 2위와 결승진출을 놓고 4강전을 치른다. 2승2패를 기록한 하나은행은 A조 3위를 기록했다. 삼성생명이 남은 1경기에서 패하면 동률을 이루지만, 승자승 원칙에 따라 A조 2위는 삼성생명으로 확정됐다.

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유망주들의 실전무대 퓨처스리그는 2025년부터 국제 대회로 격상, 6개 구단 신예 선수들 뿐만 아니라 해외팀을 초청하는 국제 교류전이 됐다. 올해 베트남 대표팀, 프레스티지 인터내셔널 아란마레(일본) 일본 대학 선발팀, 호주 빅토리아주 선발팀 등 총 4개의 해외팀이 초청됐다.

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10개팀 2개조로 나뉘어 열리는 이번 대회는 각조 상위 2팀이 4강 토너먼트 우승팀을 가린다.

하나은행은 초반 고전했다. 아란마레는 쓰치다 호노카의 빠른 돌파에 의한 오픈 찬스를 만들었고, 마카베 아야노, 나이토 유이의 3점포가 잇따라 터졌다. 10-2로 뒤졌다.

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하지만, 하나은행은 강력한 프레스와 빠른 속공으로 활로를 뚫었다. 고서연 박진영이 속공을 주도했고 이다현이 연결고리 역할을 했다. 아시아쿼터 2순위 스나가와 나츠키가 스틸에 의한 레이업슛, 파울 자유투까지 얻어내면서 분위기를 절정으로 만들었다. 순식간에 역전했다.

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결국 1쿼터는 25-25, 동점으로 종료.

2쿼터 앞서가던 하나은행은 아란마레의 핵심 센터 바이 쿰바 디아샨(1m87)의 단조로운 포스트 업에 고전했다. 하나은행은 허리 부상으로 빠진 양인영이 없는 상황이었다. 적극적 헬프 수비를 했지만, 아란마레에게 역으로 3점포를 얻어 맞았다. 결국 28-32, 4점 차 역전을 당했다.

고전은 계속?磯? 아란마레는 디아샨에게 계속 볼을 투입했고, 하나은행은 골밑슛을 허용하거나 공격 리바운드를 무차별 허용했다. 결국 하나은행의 수비가 무너졌고 31-41, 10점 차로 끌려갔다.

하지만, 하나은행은 나츠키가 있었다. 귀중한 3점포를 터뜨렸고, 골밑 돌파를 성공시키며 추격에 앞장섰다. 이은서의 스틸에 의한 상대 파울 자유투 2득점도 있었다. 3점 차까지 추격한 하나은행.

이번에도 아란마레는 디아샨이 버티는 골밑으로 볼을 집중 투입했다. 공격 리바운드를 무더기로 허용했고, 하나은행이 수비를 골밑에 집중시키자, 슈터 혼다 슈리가 3연속 3점포를 적중시켰다.

결국 57-40, 무려 17점 차로 뒤진 채 전반이 종료됐다. 하나은행은 잘 싸웠지만, 2쿼터 막판 완전히 무너졌다.

3쿼터 초반 하나은행은 이은서와 고서연의 3점포로 13점 차까지 좁혔다. 기세를 올리는 듯 했다. 하지만, 하나은행은 로테이션 멤버가 부족했다. 체력과 스피드가 떨어졌다.

아란마레는 견고했다. 디아샨을 적극 활용했다. 하지만, 전반과는 달랐다. 호노카, 유이 등 가드진이 디아샨의 스크린을 받거나 핸드 오프 플레이를 통해서 골밑을 완벽하게 공략했다. 하나은행은 무너졌다. 실책이 나왔고, 아란마레는 여전히 위력적인 트랜지션으로 하나은행을 무너뜨렸다. 결국 3쿼터 5분50초를 남기고 46-68, 22점 차까지 리드를 벌렸다. 사실상 일찌감치 승패를 결정지었다. 부천=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

WKBL 퓨처스 조별 중간 순위(2일)

A조

순위=팀=성적

1=아란마레=3승

2=삼성생명=2승1패

3=하나은행=2승2패

4=BNK=1승2패

5=빅토리아=3패

B조

1=KB스타즈=3승

2=신한은행=2승1패

3=일본 대학선발=2승1패

4=우리은행=1승2패

5=베트남=3패