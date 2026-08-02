대충격! 스테판 커리, 보스턴 트레이드설 터졌다! "스티븐슨 사장 전화 걸었다" SI지의 폭로. 현실 가능성은?

AP연합

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[스포츠조선 류동혁 기자] 스테판 커리의 보스턴 셀틱스 이적설이 터졌다.

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미국 유력 스포츠매체 SI는 2일(이하 한국시각) '스테판 커리의 보스턴 셀틱스 이적설이 터졌다. 보스턴 브래드 스티븐슨 사장은 스테판 커리의 트레이드를 위해 골든스테이트에 연락할 것'이라며 '브래드 스티븐슨 사장이 골든스테이트 워리어스의 경영진과 전화통활를 통해 계약을 제안한 것이 분명하다'고 보도했다.

이 매체는 '현재 양팀은 스테판 커리의 트레이드를 고려하고 있다. 냉정한 결정이 필요하다. 커리는 골든스테이트를 떠날 시 보스턴이 가장 적합한 구단이라고 생각하고 있다. 보스턴과 골든스테이트의 커리 트레이드는 가능성이 있다'고 했다.

또 '스테판 커리 트레이드 패키지도 있다. 보스턴은 폴 조지와 샘 하우저, 그리고 필라델피아에서 받은 신인 1라운드 픽이 거론되고 있다'고 덧붙였다.

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보스턴은 제일런 브라운을 트레이드하면서 1라운드 지명권 2장, 2라운드 지명권 2장을 획득했다.

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골든스테이트는 이번 여름 FA 시장에서 별다른 소득을 얻지 못했다. 르브론 제임스 영입을 원했지만, 결국 필라델피아로 이적했다.

골든스테이트는 커리의 마지막 커리어를 위한 윈 나우 모드를 추진하고 있다. 하지만, 말과는 달리 행동은 실망스럽다.

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별다른 전력 보강이 없다. 에이스 커리를 보좌할 수 있는 확실한 슈퍼스타 영입은 없다. 지미 버틀러는 부상으로 인해 다음 시즌 대부분 결장할 가능성이 농후하다.

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SI는 '스테판 커리는 커리어 막바지 보스턴으로 이적해 우승을 노릴 수 있고, 골든스테이트는 커리의 트레이드 보상을 통해서 리빌딩을 강하게 추진할 수 있다'고 주장했다.

단 2가지 조건도 필요하다. 이 매체는 '폴 조지의 연봉이 60일 동안 다른 선수의 연봉과 합산될 수 없다. 9월6일까지는 기다려야 트레이드가 이뤄질 수 있다. 또 베일러 셰이어만, 우고 곤잘레스, 조던 월시 중 2명이 보스턴 윙맨으로 중요한 역할을 맡을 준비가 되어 있어야 한다는 확신이 있어야 한다'고 했다.

문제는 실현 가능성이다.

루머에 가깝다는 현지 매체의 반응도 있다. 헤비 스포츠는 '보스턴 셀틱스는 스티븐슨 사장이 팀 체질 개선 과정에서 골든스테이트 측의 커리 트레이드 가능성을 단지 타진했다는 루머가 있을 뿐이다'라며 '스테판 커리는 우승 경쟁 여부를 떠나 골든스테이트에서 프랜차이즈 스타로 커리어를 마감하고 싶다는 입장이 확고하다'고 했다.

현 시점에서 구체적 트레이드 요청은 없는 상황이다. 커리는 골든스테이트에 트레이드를 요청할 생각이 없다. 단, 골든스테이트에서 우승을 위해서는 페이컷도 감수할 수 있다는 자세를 보이고 있다. 골든스테이트 역시 우승을 원하지만, 구단 가치를 급상승시켰고, 현 시점 최고의 프랜차이즈 스타를 트레이드 할 가능성은 거의 없다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com