케빈 듀란트의 야욕. 5연속 올림픽 제패 의지. 미국농구 역사상 전무후무 5연속 금메달 도전

케빈 듀란트. AP연합

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[스포츠조선 류동혁 기자] 케빈 듀란트(휴스턴) 또 다른 야욕을 드러냈다. 올림픽 5연속 우승이다. 역사상 첫 금메달 5개를 획득하는 선수가 되고 싶어한다.

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미국 글로벌 스포츠매체 ESPN은 2일(한국시각) '케빈 듀란트가 2028년 LA올림픽 출전에 대해 명확한 답을 했다'며 '케빈 듀란트는 2028년 LA올림픽에서 미국 대표팀에 선발되기를 희망한다고 말했다'고 보도했다.

듀란트는 최근 USA 농구행사에서 ESPN과 인터뷰를 했다.

그는 '나는 항상 내 경기력을 유지하고 있다. (대표팀) 호출을 받기를 원한다. 하지만, 팀에 들어갈 자격이 있는 훌륭한 선수들이 너무 많다. 이 부분은 그랜트 힐 USA 농구 전무이사와 팀 USA가 원하는 바에 달렸다'고 했다.

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듀란트는 올해 37세다. 선수로서는 마지막 커리어에 접어들었다. 20208년이 되면 그는 40세가 된다.

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미국 남자농구는 최강이다. 스쿼드의 질과 양에서 전 세계 최고다. 아무리 듀란트지만, 40세가 되는 시점에서 기량이 하락하면 대표팀에 합류하지 못할 수도 있다. 이 부분에 대한 우려가 있고, 듀란트도 이 사실을 잘 알고 있다. 단, 듀란트는 현재 기량만 유지한다면 충분히 다음 대표팀의 정신적 지주이자 주장격으로 합류할 수 있다.

듀란트는 미국 남자농구 역사상 올림픽에서 가장 압도적 커리어를 가지고 있다. 2012년 런던올림픽에 처음으로 출전한 그는 미국의 에이스로 금메달을 획득했고, 2016년 리우올림픽, 2020년 도쿄올림피까지 미국을 대표했다. 2024년 파리올림픽에서는 르브론 제임스, 스테판 커리와 함께 금메달을 합작하기도 했다.

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남녀 대표팀 통틀어 미국 농구 역사상 올림픽 본선에서 가장 많은 득점을 했고, 4개의 금메달을 연속으로 획득했다. 이제 전무후무한 5개의 금메달에 도전한다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com