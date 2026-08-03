삼성생명, 대만 국가대표 포워드 한야은 영입…아시아쿼터 세팅 완료

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용인 삼성생명가 아시아쿼터 선수로 대만 국가대표 포워드 한야은을 영입하며 새 시즌 전력 보강에 나섰다.

삼성생명은 3일 한야은 영입을 발표했다. 한야은은 농구 이해도가 높고 안정적인 슈팅 능력을 갖춘 포워드로 평가받고 있으며, 2026년 아이치-나고야 아시안게임 대만 국가대표 출전을 앞두고 있다. 한야은은 삼성생명의 첫 대만 출신 선수로도 이름을 올리게 됐다.

당초 삼성생명은 일본과 필리핀 등 다양한 아시아 국가의 선수 영입을 위해 공을 들였지만, 최종 계약까지 이르지 못하며 WKBL 6개 구단 가운데 유일하게 아시아쿼터 2명을 모두 채우지 못한 상황이었는데, 한야은 영입으로 다음 시즌 준비에 본격적으로 들어갈 수 있게 됐다. 다만 배혜윤의 은퇴로 센터진을 보강하지 못하게 되면서, 돌아오는 시즌에는 풍부한 포워드진이 중심이 되는 빠른 공수 트랜지션을 활용한 플레이에 농구에 집중할 것으로 보인다.

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한야은은 "삼성생명 블루밍스의 첫 대만 선수로 합류하게 돼 정말 기쁘고 영광스럽다"며 "소중한 기회를 주시고 믿어주신 구단에 감사드린다. 새로운 도전인 만큼 최선을 다하겠다. 동료들과 좋은 호흡을 맞춰 팀이 더 많은 승리를 거둘 수 있도록 노력하겠다"고 소감을 밝혔다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com