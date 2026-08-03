신한은행, 접전 끝에 일본 대학선발 꺾으며 퓨처스리그 4강 진출

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신한은행이 외곽포의 힘을 바탕으로 일본 대학선발팀을 꺾으며 퓨처스리그 4강전에 올랐다.

신한은행은 3일 부천실내체육관에서 열린 '2026 ticketLINK WKBL 퓨처스리그' 조별리그 B조 경기에서 일본 대학선발과 대접전 끝에 63대59로 승리, 3승(1패)째를 올리며 KB스타즈에 이어 2위를 기록, 4강전에 올라 A조 1위를 차지한 일본의 프레스티지 인터내셔널 아란마레와 결승행을 다투게 됐다. 또 이 경기 결과로 인해 퓨처스리그 4강 진출팀은 WKBL 3개팀(KB스타즈, 삼성생명, 신한은행)과 일본 아란마레로 확정됐다.

신한은행의 노련함과 외곽포, 일본 대학선발의 패기와 페인트존 공략이 정면으로 맞붙은 이번 대회 최고의 혈투였다.

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신한은행은 이혜미와 고나연 등 팀의 중견 선수들과 올해로 4년차를 맞는 허유정 등을 앞세워 팀의 최고참이 22세에 불과한 일본 대학선발에 초반부터 앞서 나갔다. 특히 전반에는 스위칭 디펜스가 잘 먹혀 들면서 일본 선수들의 슛 시도를 뻑뻑하게 만들었다.

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이러는 사이 코트에 나선 8명의 선수가 모두 득점에 가담하면서 고른 활약을 펼쳤다. 다만 전반에 18개의 3점 시도 중 고나연과 허유정만 단 1개씩 성공시키며 크게 앞서가진 못했다. 일본 역시 전반 필드골 성공률이 26%에 그칠 정도로 좀처럼 신한은행의 수비를 뚫어내지 못했다. 전반을 신한은행이 28-23으로 앞선 이유.

하지만 기본기와 시스템 농구가 특징인 일본은 후반전에 바로 반격에 들어갔다. 연속된 경기로 다소 체력이 떨어진 신한은행을 앞선부터 압박하며 지속적으로 실수를 유발시켰고, 이를 에이스이자 팀의 최고참인 이케다 린과 기쿠치 미란이 번갈아 스피드를 활용해 골밑을 파고 들면서 3쿼터 종료 3분여를 앞두고 36-35로 오히려 역전을 만들기도 했다.

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그래도 신한은행엔 뜨거운 외곽포가 있었다. 3쿼터에만 허유정이 3개의 3점포를 성공시킨데 이어, 4쿼터에서도 이가현 이혜미 허유정이 번갈아 3점슛을 작렬하면서 패기를 앞세워 무섭게 따라붙은 일본을 끝내 따돌렸다. 3점포 5개를 포함해 21득점을 성공시킨 허유정이 이 경기 MVP가 된 것은 당연했다.

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아이치-나고야 아시안게임에서 여자 3X3 농구 국가대표로도 활약할 허유정은 "앞선 3경기에서 슛이 너무 안 들어가서 팀 동료들에게 미안했는데, 오늘은 잘 들어간 것 같다"며 "3X3 농구를 통해 빠른 슛 시도와 커팅, 공격 리바운드 적극 가담 등 많이 배우고 있다. 올 시즌엔 슛과 수비를 통해 주전 라인업에 들어갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

부천=남정석 기자 bluesky@sportschosun.com