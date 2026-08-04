KBL, (주)디자인농부와 업무협약 체결. 계약기간 3년 연장했다

사진제공=KBL

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[스포츠조선 류동혁 기자] KBL이 ㈜디자인농부와 업무협약(MOU)를 체결했다. 계약기간을 3년 연장했다.

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KBL은 4일 KBL 센터에서 농업회사법인 ㈜디자인농부와 KBL 심판들의 체력 관리 및 회복력 향상을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 지난해 12월 체결한 업무협약의 연장이다. 2026~2027시즌까지였던 계약기간을 2029~2030시즌까지 3년 연장했다.

이날 협약식에는 유재학 KBL 경기본부장과 김요섬 ㈜디자인농부 대표를 비롯한 양측 관계자들이 참석했다.

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KBL 심판들은 ㈜디자인농부로부터 고품질 프로틴 선식과 곡류 제품을 지속적으로 지원받는다. 해당 제품은 체력 소모를 보완하고 안정적인 컨디션 유지에 도움을 줄 것으로 기대된다.

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KBL과 ㈜디자인농부는 유소년 대회 홍보 부스 운영 등 공동 마케팅과 프로모션을 진행하며, KBL 심판 유니폼에도 ㈜디자인농부 로고가 부착될 예정이다.

김요섬 ㈜디자인농부 대표는 "KBL과의 소중한 인연을 이어가게 되어 기쁘다. 고품질 프로틴 선식과 곡류 제품이 KBL 심판들의 체력 관리와 회복력 향상에 큰 도움이 되길 바란다"고 했다.

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㈜디자인농부는 2011년 설립된 농업회사법인으로 국내산 농산물을 활용한 고품질 단백질 선식과 곡류 제품을 주력으로 생산하고 있으며, 선식과 차류, 간식류, 선물세트 등 다양한 제품을 국내외 시장에 선보이고 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com