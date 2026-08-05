딸바보 루카 돈치치! 양육권 분쟁 중. "올 여름, 두 딸과 시간 위해 국가대표 포기한다"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 두 딸들과의 시간을 위해 루카 돈치치는 슬로베니아의 올 여름 국가대표팀 출전을 포기했다.

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NBA 슈퍼스타 돈치치는 두 딸이 있다.

10년 넘게 연인 관계를 유지한 아나마리아 골테스 사이에 가브리엘라, 올리비아라는 두 딸이 있다. 가브리엘라는 2023년 출생했고, 올리비아는 2025년 출생했다.

하지만, 법적으로 정식 결혼식을 올리지 않았고, 최근 두 사람의 관계는 끝났다. 돈치치는 지난 3월 공식 성명을 통해 약혼을 파기하고 파혼했음을 직접 밝혔다.

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두 딸의 양육권 및 양육비 관련 법적 소송을 진행 중이다. 두 사람 사이의 갈등의 골은 매우 깊은 상황이다.

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미국 ESPN은 5일(한국시각) '루카 돈치치의 전 약혼녀 아나마리아 골테스가 지난 3월 LA 고등법원에 제출한 청원서 스스로 철회했다. 정통한 소식통들은 돈치치에게 양육비와 변호사 비용을 요구한 청원은 원만한 상호합의를 위해 철회됐다'고 보도했다.

돈치치의 전 약혼녀 골테스는 아이들과 함께 슬로베니아에 살고 있다.

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ESPN은 '돈치치는 지난 2월 슬로베니아 법원에 임시 금지명령을 신청해 가브리엘라와 올리비아와의 즉각적인 접촉을 요구했다. 공동 양육권과 양육비 문제도 다루고 있다. 양육권 해결이 진행 중이며 슬로베니아 법원의 관할권 하에 있다'고 전했다.

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또 '올해 27세의 돈치치는 시즌 종료 후 여름을 슬로베니아에서 아이들과 함께 보낼 계획이다. FIBA 월드컵 유럽 예선에서 국가대표팀으로 출전하지 않겠다고 발표했다'며 '돈치치는 자신의 SNS에 내 딸들을 무엇보다 사랑하고, 그들은 항상 내 인생에서 가장 중요할 것이라고 강조했고, 딸들의 공동 양육권을 위해 계속 노력하는 가운데, 슬로베니아 국가대표팀에서 뛰는 것과 이번 여름 딸들과 함께하는 것 사이에서 어려운 결정을 내렸다고 말했다'고 보도했다.

돈치치는 8월20일부터 24일까지 슬로베니아 류블랴나에서 LA 레이커스 선수들을 초대해 4일간의 미니캠프를 개최한다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com