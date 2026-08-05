[현장인터뷰] KB 오정현 코치 "이번 대회 전체적 선수들 수비 굿! 오늘은 좀 아쉽다"

KB 오정현 코치. 사진제공=WKBL

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[부천=스포츠조선 류동혁 기자] 청주 KB는 4강에서 좌절했다. 하지만, 이번 대회 KB의 경기력은 매우 인상적이었다.

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주전급 선수들 뿐만 아니라 급성장하고 있는 신예들도 빈틈없는 조직력을 보였다. 수비의 로테이션과 트랜지션은 매우 강력했고, 예선에서 맹위를 떨쳤다.

확실히 팀 컬러가 완벽하게 새겨진 모습이었다. 3년 전 김완수 KB 감독과 진경석 전 수석코치, 오정현 코치를 중심으로 심은 스몰 라인업 트랜지션 농구가 뿌리는 내리는 모습이다.

이번 대회는 오정현 코치가 지휘봉을 잡았다. 경기가 끝난 뒤 오 코치는 공식 기자회견에서 "8일 동안 5경기를 치렀다. 내가 생각했던 것보다 경기가 너무 안 풀렸다. 마지막 결과는 아쉬움이 있지만 선수들에게 너무 고생했고 수고했다고 말해주고 싶다"며 "삼성생명도 에너지레벨이 높은 팀이고 피지컬이 좋은 팀이다. 이전 일본대학선발이나 신한은행에게 에너지 레벨과 몸싸움에서 분위기를 가져왔고, 이번에도 그렇게 하자고 했는데, 잘 되지 않았다. 흐름을 상대에게 내줬다"고 했다.

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오 코치는 "이번 대회 전체적으로 선수들의 수비적 부분이 좋았다. 이번 경기 빼고는 많은 실점을 내주지 않았다. 선수들이 수비에서 재미를 느끼는 듯 보였다. 경험까지 더해진 부분이 고무적이었다"며 "이윤미가 2쿼터 도중 쓰러진 것은 순간 과호흡이 왔다. 다행히 빨리 회복했다. 성수연이 빠지면서 나머지 선수들에게 과부하가 많이 왔고 김민경은 로테이션 멤버로는 아직 쉽지 않아 선수들이 체력적인 부담을 많이 느낀 것 같다"고 했다. 부천=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com