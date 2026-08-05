[현장인터뷰] 삼성생명 이미선 코치 "결승, 아란마레전 모든 것을 쥐어짤 것"

이미선 코치. 사진제공=WKBL

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[부천=스포츠조선 류동혁 기자] 용인 삼성생명의 돌풍은 계속됐다. 청주 KB를 물리치고 기적같은 결승전 진출을 이뤄냈다.

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이번 대회 지휘봉을 잡은 삼성생명 이미선 코치는 경기가 끝난 뒤 가진 공식 기자회견에서 "선수들에게 좋은 경험이 될 것 같고 배울 수 있던 경기였다. 위기가 있었지만 선수들의 의지가 돋보였다. 힘든 상황에서 흐름을 넘겨 주지 않고 끝까지 이어간 것에 대해 선수들에게 고생했다는 말을 해주고 싶다. 정말 좋은 경험을 한 것 같다"고 했다.

그는 "이번 대회를 통해 위기 대처 능력을 배웠으면 한다. 상대가 추격했을 때 나오는 턴오버와 지켜내는 힘, 그리고 도망가지 않고 고비를 넘기려고 하는 힘이 더 좋아져야 한다. 모든 선수에게 좋은 공부가 된 경기"라고 강조했다.

삼성생명은 이번 대회에서 1군 주전 테스트를 하고 있다. 이예나, 최예슬, 유하은, 이다연 등이 있다.

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이 코치는 "전체적으로 많이 성장했다고 생각한다. 기복이 있는데 안 되는 날에 본인이 어떻게 해야 할지 배워가는 것 같다. 예슬이나 다연이 같은 친구들이 어떻게 더 움직이고 득점해야 할지 판단하는 능력이 좋아졌다"고 했다.

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결승전 상대는 이번 대회 최강으로 평가받는 아란마레다. 그는 "너무 힘든 조건에서 경기를 치르는 건 맞다. 그래도 결승까지 올라온 만큼 없는 힘까지 짜내서 한 번 열심히 해보겠다. 아란마레가 우리보다 가용 인원이 많고 체력적으로 힘들겠지만 주요 선수들을 어떻게 막을지 더 고민해보고 키가 되는 선수들의 득점을 낮추는 쪽으로 준비하겠다. 빠르고 높은 선수들이 있지만 좋은 경기할 수 있도록 노력하겠다"고 했다. 부천=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com