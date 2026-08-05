[현장인터뷰] 삼성생명 이다연 "어깨 상태는 80%. 불안함보다 부딪힘 선택"

이다연. 사진제공=WKBL

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[부천=스포츠조선 류동혁 기자] 이다연은 올 시즌 삼성생명이 기대를 모으는 선수다. FA 시장에서 전력보강을 제대로 하지 못했다. 삼성생명은 주전급으로 도약할 선수가 필요하다.

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이다연이 있다. 퓨처스리그에서도 삼성생명의 주득점원으로 맹활약하고 있다.

강력한 운동능력과 정확한 슈팅 능력을 가지고 있다. 단, 실전에서 적용시켜야 하는 숙제를 가진 선수이기도 하다.

이다연은 4강전에서 맹활약했다. 그는 삼성생명의 결승 진출이 확정된 뒤 가진 기자회견에서 "고비가 중간에 왔지만 모두가 같은 마음으로 승리를 위해 최선을 다했다. 아직 몸을 다 끌어올리지 못한 상태라 기본적인 리바운드를 먼저 하자고 생각했다. 공격은 차근차근 올려나가려고 했다. 이번 경기는 좀 더 적극적으로 했다"며 "아직까지 패스 미스가 많다. 나도 마찬가지고 선수들이 모두 아직 줘야 할 타이밍을 구별하지 못해서 패스 미스가 많다. 경험을 쌓다보면 자연스럽게 여유도 생기면서 좋아지리라 생각한다"고 했다.

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그는 "오늘 같은 경우는 박스아웃을 더 신경써야 한다. 공격을 더 적극적으로 해야하는데 해야 할 타이밍과 아닐 때를 잘 구별하지 못하고 있다. 1군이든 2군이든 어떤 경기를 뛸 때나 마찬가지로 머릿 속에 리바운드를 담고 뛸 것이기 때문에 기본에 충실하면 출전 기회를 얻을 수 있다고 생각한다"고 했다.

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또 "어깨 상태는 70~80% 정도다. 불안함보다는 더 적극적으로 부딪히려고 한다. 결승전 상대는 아란마레인데, 경기를 치르다보면 상대가 뭘 잘하는지 알면서도 놓친다. 기죽지 말고 우리가 해야 할 걸 하다 보면 자연스럽게 승리 찬스도 올 것이라 생각한다"고 했다. 부천=류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com