'김칫국 드링킹'. 제일런 브라운의 파격 제안 "우승하면 스카이다이빙, 오케이?" 르브론의 칼거절 "절대 안돼"

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[스포츠조선 류동혁 기자] 필라델피아 76ers는 자신감이 있다. 하지만, '김칫국 드링킹 모드'인 것도 사실이다.

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미국 ESPN은 6일(한국시각) '제일런 브라운은 다음 시즌 필라델피아가 우승을 한다면 큰 계획을 가지고 있다'며 '그는 자신의 트위치 스트림에서 새로운 팀 동료인 르브론 제임스, 조엘 엠비드, VJ 에지컴, 타이리스 맥시에게 독특하고 다소 극단적인 포스트시즌 제안을 문자 메시지를 보냈다고 말했다'고 보도했다.

그는 'VJ, 르브론, 맥시, 엠비드에게 말했다. 우리가 챔피언십을 따면 모두 스카이다이빙을 하자고'라고 했다.

하지만, 르브론 제임스는 즉각 거절했다.

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ESPN은 '제안이 나오자마자 한 팀원이 즉시 그 대담한 아이디어를 거절했다. 르브론이 문자로 답장했다. 절대 안 돼라고 했다고 브라운이 얘기했다'고 보도했다.

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브라운과 르브론은 우승 경험이 있다.

브라운은 2024년 NBA 파이널에서 보스턴 셀틱스와 함께 우승을 차지했다. 르브론은 23시즌 동안 4번의 챔피언십을 차지했습니다. 르브론은 마이애미 히트(2012, 2013), 클리블랜드 캐벌리어스(2016), LA 레이커스(2020)에서 두 차례 우승을 차지했다.

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ESPN 리서치에 따르면, 만약 르브론이 필라델피아에서 우승반지를 얻는다면 NBA 역사상 최초 4개팀에서 우승한 선수가 된다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com