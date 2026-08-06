"르브론은 포인트가드입니다!" 필라델피아 닉 널스 감독의 충격선언. "르브론은 공격 창조자에 가장 잘 어울린다"

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[스포츠조선 류동혁 기자] '르브론 제임스는 포인트가드다!'

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필라델피아 76ers로 이적하면서 르브론 제임스에 대한 포지션에 관심이 높아지고 있다.

그는 다재다능하다. 마이클 조던과의 GOAT 논쟁에서도 빛을 발했다. 조던과의 비교 우위에서 르브론이 가장 앞서는 부분은 포지션 변화였다.

전설적 사령탑 샌안토니오 그렉 포포비치 감독은 '마이클 조던은 1~3번을 소화하지만, 르브론은 1~5번까지 소화할 수 있다'고 했다.

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즉, 르브론의 다재다능함은 조던보다 확실히 우위라는 점을 강조한 것이다

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실제 르브론은 강력한 득점력 외에도 뛰어난 패서이기도 하다. 포지션 대비 강력한 파워로 골밑 수비도 가능하다.

필라델피아에는 빅맨 조엘 엠비드, 스몰포워드 제일런 브라운, 슈팅 가드 타이리스 맥시, 그리고 신예 VJ 에지컴 등이 포진해 있다.

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현대적 포지션으로 따지면 빅맨 엠비드, 볼 핸들러 브라운과 맥시, 그리고 윙맨 브라운과 에지컴이 있는 상태다.

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필라델피아는 조직적 약점이 있다. 어쩔 수 없다. 브라운과 르브론은 올 시즌 필라델피아에 영입됐다. 손발을 맞춰야 한다. 조직적 힘의 윤활유 역할을 르브론에게 기대하고 있다.

즉, 르브론을 어떤 포지션, 어떤 역할에 배치하느냐에 따라 필라델피아의 팀 케미스트리는 완전히 달라질 수 있다.

미국 NBC 스포츠는 6일(한국시각) '필라델피아의 초다재다능한 르브론 제임스에게 가장 잘 어울릴 포지셔널 레이블은 무엇일까'라는 질문을 던진 뒤 '필라델피아 닉 널스 감독은 포인트 가드 포지션이 적합하다고 생각하고 있다'고 보도했다.

닉 널스 감독은 현지 팟 캐스트 테이크오프에 출연해 '르브론은 공격 창조자라고 생각한다. 그는 확실히 공을 코트로 끌어올려 팀동료를 위해 공격을 시도하는 선수라고 생각한다. 포인트가드가 잘 맞는 것 같다'고 했다. 즉, 현대적 의미로 르브론은 단순한 윙맨이 아닌 메인 볼 핸들러로 공격을 전개하고, 승부처에서 해결사 역할을 할 것으로 보인다.

NBC스포츠는 '르브론은 오랫동안 뛰어난 패서였다. LA 레이커스에서 마지막 시즌 경기당 7.2어시스트를 기록했고, 통산 1만2016어시스트는 NBA 역사상 4위에 해당한다'며 '카와이 레너드가 토론토에 영입된 시즌에도 처음에는 손발이 맞지 않았지만, 2개월이 지난 뒤 매우 좋은 조직력을 갖추게 됐다. 르브론과 제일런 브라운이 그 역할을 할 수 있을 것'이라고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com